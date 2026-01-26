Lula foi procurado por sócios do Master e disse que todos os assuntos seriam tratados de forma técnica pelo BC

247 — A notícia publicada nesta segunda-feira (26) pelo Metrópoles e pelo UOL sobre um encontro ocorrido entre os baqueiros Daniel Vorcaro e Augusto Lima e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, intermediado pelo ex-ministro Guido Mantega, que havia sido contratado como consultor do Master, deixa o governo federal numa boa posição.

Como as duas reportagens revelam, o presidente Lula deixou claro que todos os temas relacionados ao Master seriam tratados de forma técnica — e pelo Banco Central. Ou seja: sem qualquer tipo de favorecimento.

Dito e feito. De forma técnica, o Banco Central decretou a intervenção no Banco Master, em razão dos problemas de liquidez do banco. Além disso, também de forma técnica, a Polícia Federal vem investigando o caso.

Na última semana, Lula falou sobre o caso e condenou a fraude supostamente cometida por Vorcaro no banco. O presidente fez referência direta, em um evento em Maceió-AL, ao caso envolvendo o Master e Vorcaro. “Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão do banco Master que deu um golpe de mais de R$ 40 bilhões”, declarou.