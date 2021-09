Lula: 'não tem explicação, Petrobras eleva gasolina para pagar acionista americano'

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) criticou nesta quarta-feira, 29, a política de preços da Petrobras, que se baseia nas cotações internacionais do petróleo, na variação do dólar e nos custos de importação, sem levar em conta que o Brasil produz internamente cerca de 90% do petróleo que consome.

A Política de Paridade Internacional (PPI), instituída por Michel Temer e aprofundada por Jair Bolsonaro, é a principal responsável pelo aumento dos preços dos combustíveis no Brasil.

Diante do anúncio mais recente de alta do preço do diesel nas refinarias, Lula declarou que a Petrobras eleva os preços dos combustíveis cobrados dos consumidores brasileiros para pagar dividendos a acionistas nos Estados Unidos.

A estatal informou reajuste em quase 9% do combustível a partir desta quarta-feira, fazendo com que os preços médios de diesel e gasolina da Petrobras acumulem alta de mais de 50% neste ano.

"Mais uma alta do diesel. Não tem explicação para subordinar os preços dos combustíveis ao mercado internacional. O que está acontecendo é que a Petrobras está acumulando verba pra pagar acionista americano. Não tem explicação", disse Lula em entrevista à Rádio Capital de Cuiabá.

