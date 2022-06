Maioria dos membros do Conselho da Petrobrás foi indicada pelo governo Bolsonaro

O governo indicou a maioria dos 11 membros do conselho da empresa e tenta fugir da responsabilidade sobre novos reajustes nos preços de combustíveis edit

247 - O governo federal indicou seis dos 11 membros que estão no Conselho da Petrobrás atualmente, de acordo com informação publicada nesta sexta-feira (17) pelo portal G1. Ao defender a instalação da CPI da Petrobrás, Jair Bolsonaro (PL) tenta fugir da responsabilidade sobre os novos reajustes nos preços de combustíveis, mas ele tem o poder de indicar o presidente da empresa e os integrantes do conselho, que define a política de preços da estatal.

Foi anunciado nesta sexta o reajuste de 5,18% na gasolina vendida às distribuidoras e de 14,26% no diesel.

O governo tenta há quase um mês trocar o comando da Petrobras para forçar uma mudança na política de preços. Em maio, o Ministério de Minas e Energia anunciou a demissão de José Mauro Ferreira Coelho da presidência da empresa e a indicação de Caio Mário Paes de Andrade, atual secretário de Desburocratização do Ministério da Economia, para o posto.

Antes de Mauro Ferreira, o governo já havia demitido dois antecessores: Roberto Castello Branco e Joaquim Silva e Luna.

O pré-candidato ao Senado Flávio Dino (PSB), ex-governador do Maranhão, ironizou a possibilidade de uma CPI, ao questionar se Bolsonaro pretende investigar a si próprio.

