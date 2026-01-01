Mega da Virada 2025: veja os números sorteados do prêmio recorde de R$ 1,09 bi

247 - Na manhã desta quinta-feira (1), foram conhecidos os números sorteados da Mega da Virada 2025, concurso especial que oferece o maior prêmio já registrado nas loterias brasileiras. As dezenas extraídas, na ordem do sorteio, foram 59, 21, 32, 13, 33 e 09, definindo o resultado do prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão.

O sorteio ocorreu após uma mudança inédita no calendário da modalidade. Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pela administração das loterias, esta foi a primeira vez que a Mega da Virada não foi realizada na data tradicional desde sua criação. A instituição explicou que a decisão de remarcar o evento para as 10h desta quinta-feira ocorreu devido a uma demanda extraordinária por apostas, que impactou a operação regular dos sistemas.

De acordo com dados divulgados pelo banco estatal, o canal digital da Caixa chegou a registrar aproximadamente 120 mil transações por segundo, um volume classificado como sem precedentes. Nas casas lotéricas em todo o país, o ritmo também foi intenso, com 4.745 transações por segundo, refletindo a procura massiva pelo concurso mais aguardado do calendário das loterias.

Com o prêmio histórico e a mobilização nacional em torno do sorteio, a Mega da Virada 2025 entrou para a história tanto pelo valor pago quanto pelas circunstâncias excepcionais que marcaram sua realização.