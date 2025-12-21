Mega da Virada de 2025 pode pagar prêmio histórico de R$ 1 bilhão

247 - A Mega da Virada de 2025 alcançou um patamar inédito antes mesmo do sorteio. A Caixa Econômica Federal confirmou que a estimativa do prêmio principal do concurso especial de fim de ano chegou a R$ 1 bilhão, valor nunca registrado anteriormente nas loterias brasileiras ou da América Latina. O sorteio está marcado para o dia 31 de dezembro e será realizado às 22h, horário diferente dos concursos regulares.

Marca inédita nas loterias da América Latina

Segundo a Caixa, esta é a primeira vez que um prêmio principal de loteria ultrapassa a marca de dez dígitos na América Latina. O valor representa um salto expressivo em relação ao recorde anterior, registrado na Mega da Virada de 2024, que distribuiu R$ 635.486.165,38 entre os ganhadores. Na comparação direta, a projeção atual de R$ 1 bilhão representa um crescimento superior a 57%, consolidando o concurso de 2025 como o maior já estimado no país.

Crescimento acelerado na reta final de apostas

A Caixa informou que a estimativa do prêmio disparou nas últimas 48 horas, impulsionada por um volume de apostas acima do esperado. A tendência, segundo o banco estatal, é de intensificação do movimento nas casas lotéricas ao longo da próxima semana, com filas maiores à medida que o sorteio se aproxima.

Assim como em edições anteriores, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas, o valor total será redistribuído entre os acertadores da quina, que fizerem cinco números.

Comparação com prêmios dos últimos anos

A evolução dos valores da Mega da Virada mostra uma trajetória consistente de crescimento. Em 2024, o prêmio foi de R$ 635,40 milhões, dividido entre oito ganhadores. Em 2023, o valor chegou a R$ 588,89 milhões, com cinco apostas vencedoras. Já em 2022, foram R$ 541,9 milhões, também repartidos entre cinco ganhadores. Nos anos anteriores, os valores variaram entre R$ 378,1 milhões em 2021 e R$ 246,5 milhões em 2015, com número de ganhadores que chegou a 52 no concurso de 2018.

Por que o prêmio da Mega da Virada disparou

O avanço para o patamar bilionário é resultado de mudanças recentes nas regras de cálculo do prêmio. A Caixa ampliou de 5% para 10% o percentual da arrecadação dos concursos regulares da Mega-Sena ao longo do ano destinado especificamente à Mega da Virada.

Além disso, houve uma alteração na distribuição dos valores: atualmente, 90% do montante destinado à premiação é direcionado à faixa principal, das seis dezenas. Caso não haja ganhadores nessa faixa, o total é redistribuído entre os acertadores de cinco números, mantendo a característica de não acumulação do concurso especial.