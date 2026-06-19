Mercadante anuncia primeiras vendas de carros para motoristas pelo Move Brasil

247 - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou que o programa federal de financiamento para compra de veículos por taxistas e motoristas de aplicativo já começou a apresentar resultados concretos em diferentes regiões do país. Segundo ele, a iniciativa, lançada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mobilizará até R$ 30 bilhões para a renovação da frota desses profissionais.

“Eu quero conversar com você que é taxista, que é motorista de aplicativo. Com o aplicativo Move Aplicativo, do governo do presidente Lula, são 30 bilhões de reais que vão ser empregados para a compra de um carro novo. As principais montadoras estão dando descontos importantes e as condições de financiamento são as melhores que existem no país”, declarou Mercadante em vídeo.

A fala ocorre no momento em que o banco iniciou a operação do BNDES Move Motoristas, linha de crédito criada para facilitar a aquisição de veículos novos por taxistas e condutores de aplicativos. A modalidade oferece juros reduzidos e prazo de pagamento de até 72 meses, integrando o programa Move Brasil, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Mercadante destacou que o banco está empenhado na execução da iniciativa e relatou os primeiros resultados. “O BNDES está se dedicando inteiramente a esse programa e nós já estamos com os primeiros carros vendidos. Nós já temos boas notícias do sul do país, em várias cidades, de taxistas, aplicativos, profissionais mulheres, que inclusive têm condições mais favoráveis”, afirmou.

Linha de crédito já está em operação

A nova etapa do Move Brasil permite que motoristas previamente aprovados na plataforma oficial do programa procurem concessionárias credenciadas para dar início ao processo de financiamento. As concessionárias encaminham a documentação para instituições financeiras habilitadas, responsáveis pela análise de crédito e eventual contratação da operação.

O programa contempla taxistas regularmente registrados e motoristas de aplicativo com cadastro ativo há pelo menos 12 meses na mesma plataforma e que tenham realizado ao menos 100 corridas nesse período. O financiamento é destinado à compra de veículos novos de até R$ 150 mil.

Os modelos financiáveis devem pertencer a montadoras habilitadas no Programa Mover e atender a critérios de sustentabilidade. Estão incluídos veículos flex, híbridos flex, elétricos e movidos exclusivamente a etanol.

Condições especiais para mulheres e taxistas

Do total de recursos previstos, ao menos R$ 3 bilhões serão reservados para mulheres e outros R$ 3 bilhões para taxistas. Segundo o BNDES, esses valores representam reservas mínimas e poderão ser ampliados de acordo com a demanda.

As taxas de juros foram definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em até 0,99% ao mês para homens e até 0,91% ao mês para mulheres. Além disso, o financiamento poderá contar com carência de até seis meses antes do início dos pagamentos.

Para ampliar a participação feminina no setor, o programa também permite que motoristas mulheres financiem equipamentos adicionais de segurança junto com o veículo. A medida busca incentivar a entrada e a permanência de mulheres em uma atividade ainda predominantemente masculina.

Experiência com caminhões e ônibus

Ao comentar o potencial da nova linha de crédito, Mercadante citou o desempenho de outra iniciativa semelhante voltada para caminhões e ônibus. “Eu dou um exemplo para vocês, em caminhões, em 12 dias, nós já aprovamos 10 bilhões de reais, que é um outro programa semelhante, ônibus e caminhões. 10 bilhões de reais. É quase 1 bilhão de reais por dia. São 2 mil caminhões e ônibus que estão sendo vendidos todo dia aqui no BNDES”, disse.

O presidente do banco acredita que o mesmo dinamismo poderá ser observado entre taxistas e motoristas de aplicativo, especialmente diante da elevada procura registrada desde a abertura das inscrições.

Em outra declaração sobre o programa, Mercadante ressaltou que a iniciativa pode reduzir a dependência de veículos alugados e ampliar a renda dos trabalhadores. Segundo ele, a proposta permite que o motorista transforme o gasto com aluguel em investimento em patrimônio próprio, fortalecendo sua autonomia econômica.

Como solicitar o financiamento

O primeiro passo para participar é acessar a plataforma gov.br/movebrasil e realizar o cadastro, autorizando o compartilhamento das informações necessárias para a análise de elegibilidade.

Após a solicitação, a resposta é enviada em até cinco dias úteis pela caixa postal do gov.br. No caso dos motoristas de aplicativo, a confirmação dos requisitos é feita pela própria plataforma em que atuam. Já os taxistas têm seus dados verificados pela Receita Federal.

Uma vez aprovado, o trabalhador pode escolher um veículo enquadrado nas regras do programa e procurar uma concessionária habilitada. A instituição financeira credenciada ao BNDES fará então a análise de crédito e, se houver aprovação, o contrato será formalizado nas condições previstas pelo Move Motoristas.

Governo aposta em renovação da frota

A inclusão de taxistas e motoristas de aplicativo no Move Brasil integra a estratégia do governo federal para renovação da frota nacional com critérios sociais, econômicos e ambientais. A política também está alinhada à Nova Indústria Brasil (NIB), voltada ao fortalecimento da produção nacional e à promoção de uma mobilidade mais sustentável.

Além da linha específica para motoristas, o programa já conta com modalidades destinadas à compra de caminhões, ônibus e implementos rodoviários. Os recursos são provenientes da União, por meio do Tesouro Nacional.

Ao final de sua mensagem, Mercadante fez um apelo aos profissionais já inscritos. “Então você que já fez a sua inscrição, agora se te fizer uma concessionária, a documentação exigida vai ser solicitada. Espero que você preencha todas as condições para acessar o crédito, porque a fila é grande. Muita gente se inscreveu e o programa é um sucesso e já começou.”