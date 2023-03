Mercadante garante que BNDES não será omisso no caso Americanas

Presidente do Banco acrescentou que está discutindo um conjunto de medidas para enfrentar aversão ao risco e problemas de crédito edit

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, garantiu nesta quinta-feira que a instituição "jamais" será omissa no caso Americanas, e disse que já conversou com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) sobre a crise na varejista.

Mercadante acrescentou que está discutindo um conjunto de medidas para enfrentar aversão ao risco e problemas de crédito , e disse que é preciso fortalecer o varejo e a economia do país como um todo.

"Fomos incluídos na Febraban e estamos discutindo um conjunto de medidas para enfrentar um pouco essa aversão ao risco e alguns problemas localizados de crédito. E fortalecer o varejo e a economia de forma geral", disse Mercadante em evento no Rio de Janeiro.

Questionado, ele acrescentou que o BNDES "jamais" seria passivo ou omisso no caso Americanas, que pediu recuperação judicial após revelação de um rombo contábil.

Em fevereiro, Mercadante disse que o BNDES não colocaria dinheiro na Americanas, mas que poderia oferecer crédito aos fornecedores da varejista . Na ocasião, ele citou potenciais conversas com a Febraban e o Ministério da Fazenda.

