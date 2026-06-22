Mercado eleva projeção para Selic e inflação em 2026, diz Boletim Focus

247 - O mercado financeiro voltou a elevar suas expectativas para a economia brasileira em 2026. De acordo com o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (22), e repercutido originalmente pelo InfoMoney, houve nova revisão para cima das projeções da taxa Selic e da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A estimativa para a taxa básica de juros em 2026 subiu de 13,75% para 14%, marcando a terceira semana consecutiva de alta nas previsões dos analistas consultados pela autoridade monetária. Para os anos seguintes, as expectativas permaneceram em 12% para 2027, 10,25% para 2028 e 10% para 2029.

No caso da inflação, o mercado também revisou para cima as projeções. A expectativa para o IPCA em 2026 avançou de 5,30% para 5,33%, acumulando 15 semanas seguidas de elevação. Para 2027, a projeção passou de 4,10% para 4,15%, enquanto para 2028 houve aumento de 3,68% para 3,70%. Já para 2029, a estimativa permaneceu estável em 3,50%, nível mantido há 42 semanas consecutivas.

O levantamento também trouxe atualizações para o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M). A previsão para 2026 recuou de 6,22% para 6,15%, interrompendo duas semanas de alta. Em 2027, a expectativa avançou ligeiramente de 4,04% para 4,08%. Para 2028 e 2029, as projeções permaneceram em 3,82% e 3,77%, respectivamente.

Entre os chamados preços administrados, aqueles influenciados por contratos ou regulação governamental, a estimativa para 2026 foi mantida em 5%. Para 2027, houve leve aumento de 3,81% para 3,85%. Em 2028, a projeção caiu de 3,60% para 3,50%, enquanto para 2029 permaneceu estável em 3,50%.

As perspectivas para o crescimento econômico seguem mais moderadas. O mercado passou a projetar expansão de 1,98% para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2026, registrando a quinta alta consecutiva nas estimativas. Para 2027, a previsão foi mantida em 1,70%. Já para 2028 e 2029, a expectativa continua em 2%, patamar que permanece inalterado há mais de dois anos para o primeiro desses períodos.

No mercado de câmbio, a projeção para o dólar em 2026 permaneceu em R$ 5,20. Para 2027, houve ajuste de R$ 5,25 para R$ 5,27. As estimativas para 2028 e 2029 ficaram estáveis em R$ 5,30 e R$ 5,40, respectivamente.