Brasil registra melhor maio da história com quase 500 mil turistas internacionais

247 - O Brasil alcançou um marco histórico no turismo internacional em maio de 2026. O país recebeu 486.262 turistas estrangeiros no período, o maior volume já registrado para o mês desde o início da série histórica. Os dados foram divulgados pela Agência Gov, com informações da Embratur, do Ministério do Turismo (MTur) e da Polícia Federal.

O resultado representa um crescimento de 5,4% em relação a maio de 2025, quando o Brasil contabilizou 461.341 visitantes vindos do exterior. O desempenho reforça a trajetória de expansão do setor turístico brasileiro e consolida o país como um dos destinos mais procurados da América Latina.

No acumulado entre janeiro e maio de 2026, os destinos nacionais registraram 4.819.685 chegadas internacionais. Trata-se do segundo melhor resultado para o período em toda a série histórica, ficando apenas 1,4% abaixo do recorde alcançado nos cinco primeiros meses de 2025, quando foram contabilizadas 4.887.229 entradas de turistas estrangeiros.

O transporte aéreo foi um dos principais motores desse crescimento. Nos primeiros cinco meses do ano, 3.170.737 turistas internacionais desembarcaram no Brasil por via aérea, número 14,9% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Para o presidente da Embratur, Bruno Reis, os números demonstram a eficácia das ações de promoção internacional desenvolvidas pela agência e a crescente competitividade do Brasil no mercado global de turismo.

“Estamos com um resultado, em número de chegadas de turistas internacionais, equivalente ao recorde histórico do ano passado, mas melhor em termos de tempo de permanência e ticket médio. Estamos com ampliação de 17% na chegada de turistas da Europa, 15% dos asiáticos e 16% entre os sulamericanos no modal aéreo. Esse crescimento é consistente, está cada vez mais regionalizado e reflete o que planejamos no Plano Brasis. A união entre os estados, municípios e setor privado colabora muito para alcançar esses resultados positivos”, afirmou.

Argentina lidera emissão de turistas para o Brasil

A Argentina manteve a liderança entre os países que mais enviam turistas ao Brasil. Entre janeiro e maio, foram registradas cerca de 1,9 milhão de chegadas de argentinos ao território brasileiro.

Na sequência aparecem os Estados Unidos, com mais de 338 mil desembarques, seguidos pelo Paraguai, com 284,4 mil visitantes. França e Alemanha completam o grupo dos cinco principais mercados emissores, com 127,6 mil e 112,1 mil turistas, respectivamente.

Alguns países também se destacaram por atingir recordes históricos de envio de visitantes ao Brasil. A Austrália registrou 28,7 mil chegadas no período, crescimento de 7,7%. O Canadá contabilizou 59,1 mil turistas, avanço de 13,6%. Já o Chile alcançou 421,3 mil visitantes, aumento de 8,7%.

Os maiores percentuais de crescimento entre os mercados emissores foram observados na China e na Colômbia. O número de turistas chineses cresceu 43,1%, alcançando 55,2 mil visitantes. Já os colombianos somaram 90,2 mil desembarques, expansão de 32,1%.

São Paulo e Rio de Janeiro concentram maior fluxo de visitantes

Entre os estados brasileiros, São Paulo liderou a recepção de turistas internacionais nos cinco primeiros meses de 2026, com cerca de 1,2 milhão de chegadas e crescimento de 4,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Rio de Janeiro aparece logo atrás, também com aproximadamente 1,2 milhão de visitantes estrangeiros, mas com avanço mais expressivo, de 17,4%.

Santa Catarina ocupa a terceira posição, com 518,6 mil turistas internacionais e crescimento de 1,4%. A Bahia registrou 102.471 visitantes estrangeiros, volume 11,8% superior ao observado em igual período de 2025.

No ranking de crescimento percentual, os destaques foram Rio Grande do Norte e Pernambuco. O estado potiguar registrou aumento de 151% nas chegadas internacionais, totalizando 34.815 visitantes. Pernambuco apresentou expansão de 103,6%, com 72.842 desembarques de turistas estrangeiros.