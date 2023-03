Mercado projeta antecipação de cortes da Selic frente à ameaça de crise de crédito

Participantes do mercado levantaram a tese de um possível "credit crunch" como justificativa para um corte na taxa básica de juros edit

247 - Alguns economistas entrevistados pelo Estadão/Broadcast já incluem a expectativa de uma queda antecipada da taxa básica de juros (Selic), devido ao risco de agravamento do mercado de crédito com a crise das Americanas e a desaceleração prevista para a atividade econômica.

De acordo com analistas, a ameaça ao crédito poderia ser o aceno do BC ao governo de que o corte de juros, medida defendida pelo presidente Lula para aquecer a economia, não está tão distante.

No entanto, essa possibilidade não é vista como majoritária pelos analistas consultados pelo Estadão devido à incerteza em torno do arcabouço fiscal, que é agravada pela possibilidade de mudanças nas metas de inflação e pela desancoragem das expectativas. O governo garante que a proposta, que será apresentada na próxima semana, agradará a todos, incluindo ao mercado.

O Banco Alfa e o Banco Fibra revisaram suas expectativas quanto ao início do ciclo de cortes de juros, citando o risco de piora do mercado de crédito. Tendo previsto anteriormente um cenário de juros estáveis em 13,75% até dezembro, o Fibra reduziu sua projeção da taxa Selic no final de 2023 para 12,5%, incluindo em sua estimativa cinco cortes de 0,25 pontos percentuais a partir de junho.

Devido à piora dos dados de crédito, o economista-chefe do Banco Alfa, Luís Otávio de Souza Leal, antecipou a projeção de início do ciclo de cortes de juros de setembro para junho.

Participantes do mercado levantaram a tese de um possível "credit crunch" como justificativa para um corte na taxa básica de juros já na reunião de maio do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

O que é credit crunch?

"Credit crunch" é um termo em inglês utilizado para descrever uma situação de escassez de crédito disponível no mercado, ou seja, quando a oferta de empréstimos para empresas e consumidores é limitada, geralmente devido a uma crise financeira, recessão econômica ou mudanças na política monetária. Isso pode afetar negativamente a economia, pois as empresas e os consumidores podem ter dificuldades para obter financiamento, o que pode levar a uma desaceleração da atividade econômica.

De acordo com uma carta mensal enviada aos cotistas, a Verde Asset identificou sinais de um possível "credit crunch" afetando a economia brasileira.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial).

