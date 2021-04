Miriam Leitão conclui que Paulo Guedes é tão ruim quanto todo o governo Bolsonaro

"Que gente é essa?", indaga a jornalista, que era crítica ao bolsonarismo, mas vinha defendendo a política liberal de Paulo Guedes, após o insulto do ministro à China edit

247 – A jornalista Miriam Leitão, do Globo, que era crítica ao bolsonarismo, mas fiel ao neoliberalismo de Paulo Guedes, abandonou o ministro depois do seu insulto à China , no dia de ontem. "O chefe da Casa Civil admite que tomou vacina escondido, o ministro da Economia diz que a China inventou o vírus e critica o aumento da expectativa de vida. Que gente é essa???", indagou. Confira a reação da jornalista Cynara Menezes ao tweet de Miriam:

meu deus, a repórter de economia finalmente descobriu que o ministro da economia é igual ao resto do governo.

parem as máquinas https://t.co/nMR3ZaCCpJ — cynara menezes (@cynaramenezes) April 28, 2021

