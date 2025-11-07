TV 247 logo
      Ninguém acerta dezenas da Mega-Sena e prêmio acumula

      Números sorteados foram: 12 - 17 - 26 - 34 - 44 - 52

      Mega-Sena (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

      Agência Brasil - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.937 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (6). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio.

      Os números sorteados foram: 12 - 17 - 26 - 34 - 44 - 52

      • 68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 32.512,40 cada
      • 4.467 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 815,81 cada

      Apostas

      Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (8), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

      A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

