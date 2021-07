No novo ministério, Onyx deve assumir gestão de fundos bilionários: FGTS e seguro-desemprego

247 - Desalojado da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil pelo ministro Luiz Eduardo Ramos, que estava na Casa Civil e dá agora lugar para o senador Ciro Nogueira (PP-PI), Onyx Lorenzoni (DEM-RS) passará a comandar a gestão de recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Isto porque Onyx assumirá o novo ministério do governo Jair Bolsonaro, que levará o nome de Emprego e Previdência, e já recebeu aval do ministro da Economia, Paulo Guedes, segundo Carla Araújo, do UOL, para administrar os fundos. A equipe econômica de Guedes não gostou de perder a gestão do FGTS, mas avalia que o ministro entregou o que era pedido "sem stress".

O FGTS tem ativos de R$ 583 bilhões e o FAT, que é responsável pelo pagamento do seguro-desemprego e o abono salarial, tem um orçamento de R$ 86 bilhões. Somados, os fundos envolvem R$ 669 bilhões.

Uma pasta que mexerá com tanto dinheiro atrai interesse de atores políticos para cargos dentro do ministério. A equipe de Guedes, no entanto, está resistente a criar tantos postos e adotou como mantra "dar o mínimo possível".

