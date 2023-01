Nova presidente da Caixa, Maria Rita Serrano diz que empréstimo consignado do Auxílio Brasil vai ser suspenso: 'juros altos'

De acordo com a nova presidente da Caixa, é preciso "reavaliar essa questão dos juros". Veja mais números edit

247 - A presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, anunciou nesta quinta-feira (12) que o banco está suspendendo a concessão de novos empréstimos consignados a beneficiários do Auxílio Brasil. Neste tipo de empréstimo consignado, os bancos podem descontar diretamente da folha de pagamentos das pessoas. De acordo com a nova dirigente, é preciso "reavaliar essa questão dos juros".

De acordo com especialistas, as pessoas podem ficar mais endividadas com o empréstimo consignado, que tem uma máxima de juros 3,5% ao mês, o que representa 51,1% de juros em um ano.

"Estamos suspendendo o consignado do Auxílio [Brasil], por duas razões. A primeira é porque o Ministério do Desenvolvimento Social vai revisar o cadastro. Então não é bom que a gente mantenha, porque não sabemos quem ficará nesse cadastro ou não", disse Maria Rita. "A outra razão é que de fato os juros para essa modalidade consignada é um juros muito alto, então nós estamos também suspendendo para reavaliar essa questão dos juros e ver as possibilidades que existem para tentar baixar esses juros".

Neste mês de janeiro, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, anunciou que o governo federal deve incluir os endividados com este modelo de empréstimo no projeto Desenrola Brasil, voltado a renegociar dívidas e diminuir a inadimplência no país.

A pasta estimou que 3,5 milhões de pessoas tenham contraído R$ 9,5 bilhões em dívidas. Um dos motivos foi a Lei 14.431 de 2022, que aumentou a consignação para beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de 40% para 45% e permitiu o crédito consignado também para beneficiários do Auxílio Brasil.

A nova ministra anunciou medidas para a Caixa Econômica. No evento, Maria Rita Serrano e presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixaram recados para o mercado.

Também na área econômica, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta o ajuste de até R$ 242,7 bilhões nas contas de 2023.

