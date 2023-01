Lula: 'o que gente fizer para melhorar a vida do povo tem que ser tratado como investimento'

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (12) que a Caixa Econômica (CEF) voltará a crescer e defendeu a "bancarização do povo pobre". No evento da posse da nova presidente da CEF, Maria Rita Serrano, o petista destacou a importância de investimento em saúde, em educação e no combate à fome. Lula também enviou recado ao mercado.

"Tudo que a gente faz é gasto. [...] A gente não pode dar aumento de salário-mínimo de 3%, porque é gasto. Não dá certo. Vamos ter que construir outra narrativa nesse País. Tudo que a gente fizer para melhorar a vida do nosso povo tem que ser tratado como investimento", defendeu.

"O conselho da Eletrobras paga 200 mil reais por mês para ele ir uma única vez a uma reunião. E a gente não pode dar aumento de salário mínimo de 3%, porque é gasto? Não é possível", acrescentou Lula.

O salário-mínimo está atualmente em R$ 1.302. O governo estuda aumentar para R$ 1.320 ainda este ano.

Em posse, a nova presidente da Caixa anunciou algumas medidas e também enviou recados ao mercado.

Também na área econômica, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta o ajuste de até R$ 242,7 bilhões nas contas de 2023.

Também nesta quinta, o valor da moeda norte-americana, o dólar, caiu. Alguns motivos foram o anúncio de Haddad, e as iniciativas do Legislativo, do Executivo e do Judiciário para evitar atos terroristas e punir os bolsonaristas que participaram no último domingo (8) das invasões ao Planalto, ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional.

