O mecanismo financeiro que ajuda o Brasil a permanecer abastecido

247 - Em momentos de crise internacional, garantir o abastecimento de combustíveis no Brasil depende não apenas de logística e infraestrutura, mas também de mecanismos financeiros pouco visíveis para o consumidor. Entre eles, está o hedge, operação utilizada pelas distribuidoras para reduzir riscos causados pela volatilidade do petróleo e do câmbio. Necessária, ela tem um custo elevado, o que torna a importação de diesel ainda mais onerosa.

O instrumento funciona como uma proteção financeira contra oscilações bruscas no preço internacional do diesel e nas variações do dólar, fatores que impactam diretamente o custo das importações. Em um cenário global marcado por conflitos geopolíticos e instabilidade nas rotas marítimas, contratar esse seguro financeiro se tornou indispensável. O problema é que ele tem um alto custo que se soma ao valor já elevado do produto importado, encarecendo toda a cadeia antes mesmo que o combustível chegue aos portos brasileiros.

Hoje, o Brasil depende da importação de cerca de 30% do diesel consumido no país. Isso significa que parte significativa do abastecimento nacional está diretamente exposta às oscilações do mercado internacional.

Quando há alta do petróleo ou valorização do dólar, as distribuidoras precisam adquirir combustível mais caro no exterior para garantir o abastecimento no país. Em períodos de pressão global, essa diferença pode chegar a até R$ 2,50 por litro em relação ao preço praticado internamente.

É nesse contexto que entram as operações de hedge. Na prática, elas funcionam como contratos de proteção que ajudam a reduzir impactos financeiros causados pelas oscilações internacionais durante o processo de importação. Mas essa proteção tem um custo alto que se eleva ainda mais em períodos de alta turbulência no cenário geopolítico internacional, tornando a operação ainda mais onerosa para as distribuidoras.

Sem essas ferramentas, a volatilidade do mercado global poderia ampliar ainda mais os riscos da operação logística e comprometer a previsibilidade do abastecimento. O hedge, portanto, não é uma opção: é um custo inevitável de operar em um mercado exposto ao risco internacional. E como qualquer custo operacional, ele integra a equação econômica que determina o preço do combustível no Brasil.

Além da proteção financeira, as distribuidoras também mantêm estoques estratégicos, contratam fretes marítimos, administram infraestrutura de armazenagem e operam uma cadeia logística de longa duração. Uma importação de diesel pode levar entre 40 e 45 dias até chegar efetivamente ao mercado brasileiro.

No caso da Vibra, essa operação inclui presença em mais de 2.300 municípios, uma rede com 7,5 mil postos e atendimento de mais de 10,4 mil clientes corporativos em diferentes setores da economia.

Embora os conflitos externos exijam das distribuidoras uma logística mais complexa para garantir o abastecimento do país, a distribuição representa cerca de 5% do valor final cobrado na bomba. A maior parte do valor está ligada ao custo do produto, importação, refino, impostos, biocombustíveis e revenda.

O diesel é responsável por movimentar parte significativa da atividade econômica nacional, abastecendo o transporte rodoviário, o agronegócio, hospitais, aeroportos e serviços essenciais.

Num país com a extensão territorial do Brasil, garantir segurança energética exige uma estrutura preparada para prever cenários e agir rapidamente diante de mudanças. Essa capacidade é fundamental para manter o abastecimento estável mesmo em momentos de instabilidade no mercado internacional.

Neste cenário de tensão global, as grandes distribuidoras assumem um papel decisivo ao absorver pressões logísticas e financeiras para garantir o abastecimento do país. O custo do hedge é uma dessas pressões: invisível para o consumidor, mas real e crescente para quem opera a cadeia de importação. Compreender esse mecanismo é fundamental para entender por que importar diesel num mundo instável custa mais do que a simples variação do barril sugere.