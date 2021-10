Paulo Teixeira: "BC independente é dirigido pelo banqueiro André Esteves"

Nesta segunda, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, confirmou ao 247 que procurou André Esteves, dono do BTG Pactual, para se consultar sobre a taxa de juros edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O deputado federal Paulo Teixeira (PT) denunciou, no Twitter, nesta segunda-feira, 25, após vazamento de áudios, que “o Banco Central independente no governo Bolsonaro é dirigido pelo banqueiro André Esteves”.

Nesta segunda, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, confirmou ao 247 que procurou André Esteves, dono do BTG Pactual, para se consultar sobre a taxa de juros, conforme foi revelado neste domingo em reportagem sobre um áudio do banqueiro, em que ele fala praticamente como dono do Brasil e do governo Bolsonaro.

No áudio, Esteves diz que Campos Neto o procurou para saber qual deveria ser o piso ("lower bound") da taxa de juros no Brasil. O dono do BTG também diz que, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vença as eleições presidenciais de 2022, não será necessariamente um problema porque "teremos mais dois anos de Campos Neto" no Banco Central, instituição que passou a ser independente após o golpe de 2016.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE