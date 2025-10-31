Petrobras anuncia redução média de 1,7% no preço do gás natural para distribuidoras

247 - A Petrobras anunciou que, a partir de 1º de novembro de 2025, os preços de venda da molécula de gás natural para as distribuidoras terão redução média de cerca de 1,7% em relação ao trimestre anterior. A atualização segue as regras dos contratos firmados entre a estatal e as distribuidoras, que preveem ajustes trimestrais conforme as variações do petróleo Brent e da taxa de câmbio.

De acordo com a estatal, o reajuste considera uma alta de 2,18% no preço do Brent e uma apreciação de 3,83% do real frente ao dólar — ou seja, o valor em reais necessário para adquirir um dólar diminuiu. Ainda assim, a companhia informou que, desde dezembro de 2022, o preço médio da molécula de gás natural vendido às distribuidoras já acumula queda de aproximadamente 33%.

A empresa explicou que a variação efetiva para cada distribuidora pode diferir, dependendo do tipo de contrato firmado e dos produtos adquiridos. O preço final ao consumidor, por sua vez, não é definido apenas pela Petrobras, pois também leva em conta o custo de transporte, o portfólio de suprimento de cada distribuidora, as margens de comercialização — e, no caso do GNV (Gás Natural Veicular), os preços praticados pelos postos —, além dos tributos federais e estaduais.

Segundo a estatal, as tarifas cobradas ao consumidor final são aprovadas pelas agências reguladoras estaduais, em conformidade com a legislação e as normas de regulação locais. A Petrobras destacou ainda que a atualização anunciada não se aplica ao GLP (gás de cozinha), comercializado em botijões ou a granel.