Petrobrás conclui primeira perfuração de poço exploratório na Margem Equatorial

O poço está localizado em águas profundas a 52 km da costa do Rio Grande do Norte edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Petrobrás informou nesta sexta-feira (26) que terminou a perfuração do poço exploratório de Pitu Oeste, na Bacia Potiguar na Margem Equatorial. A companhia presidida por Jean Paul Prates comunicou à Agência Nacional de Petróleo (ANP) que identificou presença de hidrocarboneto, mas ainda inconclusivo quanto à viabilidade econômica. O poço integra a concessão BM-POT-17 e está localizado em águas profundas a 52 quilômetros (km) da costa do Rio Grande do Norte.

"A perfuração do poço exploratório em Pitu Oeste foi concluída com total segurança, dentro dos mais rigorosos protocolos de operação em águas profundas, o que reafirma que a Petrobras está preparada para realizar com total responsabilidade atividades na Margem Equatorial", afirmou a empresa, em comunicado.

continua após o anúncio

"A Petrobrás dará continuidade à pesquisa exploratória na região e planeja para fevereiro a segunda perfuração na Bacia Potiguar, no poço Anhangá, na concessão POT-M-762, a 79 km da costa do estado do Rio Grande do Norte e próximo ao poço Pitu Oeste. A partir de estudos complementares, a companhia pretende obter mais informações geológicas da área para avaliar o potencial dos reservatórios e direcionar as próximas atividades exploratórias na área", complementou.

Nesta semana, a Petrobrás bateu um novo recorde em valor de mercado, alcançando R$ 525,6 bilhões na Bolsa de Valores brasileira, a B3. Outra conquista foi o prêmio OTC Distinguished Achievement Award 2024, pela contribuição do Programa de Renovação da Bacia de Campos para a indústria em nível global, conforme destacado por Jean Paul Prates, na rede social X.

continua após o anúncio

O Plano Estratégico da Petrobrás para 2024-2028 estimou um investimento de US$ 102 bilhões nos próximos cinco anos, um crescimento de 31% em relação ao ciclo anterior. Segundo um comunicado divulgado pela empresa em novembro do ano passado, vão ser destinados US$ 7,5 bilhões para projetos de exploração no quinquênio, sendo US$ 3,1 bilhões para exploração na Margem Equatorial; US$ 3,1 bilhões para exploração nas Bacias do Sudeste; US$ 1,3 bilhão para outros países. Está incluída neste investimento a perfuração de cerca de 50 poços em áreas onde a empresa possui direito de exploração em blocos adquiridos.

O presidente da Petrobrás fez um balanço do primeiro ano dele na presidência da companhia. "A Petrobras atingiu o maior valor de mercado da sua história. Atingimos excelentes números de produção no pré-sal e de processamento no refino. Conseguimos aumentar a perspectiva de investimentos totais da Petrobras para os próximos cinco anos", continuou.

continua após o anúncio

"Intensificamos os investimentos em baixo carbono, com projetos rentáveis para geração de valor no longo prazo. Vamos investir na transição energética justa, investindo em novas energias, mas produzindo petróleo, que ainda é necessário para atender a demanda global e financiar esse novo caminho. A Petrobras voltou e é só o começo!", acrescentou.

23/ EM RESUMO - Em um ano de gestão, tivemos muitas conquistas e realizações. A Petrobras atingiu o maior valor de mercado da sua história. Consolidamos os resultados da nova estratégia de preços, atingimos excelentes números de produção no pré-sal e de processamento no refino.… pic.twitter.com/purDCS0IP4 continua após o anúncio January 26, 2024

A PETROBRAS É PENTA! 🎖️



Pela quinta vez, vamos receber mais um Prêmio OTC, o Oscar do setor, que vai ser entregue pela Offshore Technology Conference, entidade mais importante da nossa indústria mundialmente.



Fomos reconhecidos pelas soluções que desenvolvemos para revitalizar… pic.twitter.com/EOjHaMxZEL continua após o anúncio January 26, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: