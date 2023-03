Petrobrás e Equinor fazem acordo para avaliar projetos de energia eólica no Brasil. Valores podem chegar a US$ 70 bilhões

As propostas podem gerar até 14,5 gigawatts (GW) e custar cerca de R$ 360 bilhões na cotação atual do dólar edit

247 - A Petrobras e a Equinor, empresa mundial de energia, com sede na Noruega, Norte da Europa, assinaram nesta segunda-feira (6) uma carta de intenções para avaliar se as duas empresas poderão colocar em prática sete projetos de geração de energia eólica offshore na costa brasileira atendem a requisitos técnico-econômicos e ambientais. As propostas podem gerar até 14,5 GW. De acordo com o presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, os projetos podem custar até US$ 70 bilhões, cerca de R$ 360 bilhões na cotação desta segunda, com o dólar valendo R$ 5,15. O dirigente afirmou que seis anos é o prazo para o início dos projetos.

"Vai abrir caminhos para uma nova fronteira de energia limpa e renovável no Brasil", disse Prates, que assinou o acordo com o norueguês Anders Opedal, CEO da Equinor. CEO quer dizer Chief Executive Officer, ou Diretor Executivo, em português.

"Vale destacar que a fase é de estudos e a alocação de investimentos depende de análises aprofundadas para avaliar sua viabilidade, além de avanços regulatórios que permitirão os processos de autorização para as atividades, a ser feita pela União".

Em 2018, as duas empresas fizeram parcerias para além dos dois parques eólicos Aracatu I e II (na fronteira litorânea entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo), previstos inicialmente. Outros cinco projetos estão sendo analisados: parques eólicos de Mangara (na costa do Piauí); Ibitucatu (costa do Ceará); Colibri (fronteira litorânea entre o Rio Grande do Norte e Ceará), Atobá e Ibituassu (os dois na costa do Rio Grande do Sul).

A Equinor está presente no Brasil desde 2001. Segundo Anders Opedal, CEO da empresa, é preciso criar "condições iniciais necessárias para que a energia renovável se desenvolva de maneira sustentável".

Neutralizar emissões até 2050

A Petrobrás disse que pretende atingir "metas de curto prazo e sua ambição de neutralizar as emissões nas atividades sob seu controle até 2050 – assim como influenciar parceiros em ativos não operados". "No Plano Estratégico da Petrobras para o período de 2023 a 2027, a eólica offshore é um dos segmentos priorizados para estudos aprofundados".

