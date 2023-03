Lula e Juscelino reúnem-se e ministro indica que continua no cargo

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), teve uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (6) para esclarecer o que de fato aconteceu em sua viagem a São Paulo, motivo pelo qual vem sendo alvo de críticas.

Conforme revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo, o ministro usou voos da Força Aérea Brasileira (FAB) para eventos fora da agenda e recebeu diárias sem que estivesse atuando a serviço do governo.

Antes do encontro, Juscelino já havia negado as acusações, afirmando que houve um "erro de sistema", que gerou automaticamente diárias a mais em um hotel no Maranhão, sem diferenciar o fim de semana. Ele também negou ter usado um voo da FAB para ir a um leilão de cavalos em SP.

O presidente Lula chegou a dizer que, se culpado, Juscelino sairia do governo. Ao que tudo indica, ele permanecerá por enquanto.

"Sai há pouco do Palácio do Planalto, onde tive uma reunião muito positiva com o presidente @LulaOficial. Na ocasião, esclareci as acusações infundadas feitas contra mim e detalhei alguns dos vários projetos e ações do @mincomunicacoes. Temos muito trabalho pela frente!", disse o ministro em seu Twitter. "Falamos de expansão do 5G, de conectividade em escolas e ações do Norte e do Nordeste Conectado. Boa notícia: ainda neste mês, o presidente @LulaOficial e eu vamos inaugurar a Infovia 01, entre as cidades de Manaus e Santarém, ampliando o acesso à internet na Região Amazônica".

Falamos de expansão do 5G, de conectividade em escolas e ações do Norte e do Nordeste Conectado. Boa notícia: ainda neste mês, o presidente @LulaOficial e eu vamos inaugurar a Infovia 01, entre as cidades de Manaus e Santarém, ampliando o acesso à internet na Região Amazônica. — Juscelino Filho (@DepJuscelino) March 6, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.