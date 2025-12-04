Petrobras e Shell garantem áreas do pré-sal em leilão

247 - Um consórcio formado por Petrobras e Shell conquistou duas importantes áreas do pré-sal em um leilão realizado nesta quinta-feira, 4 de dezembro, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela Reuters, que destacou o caráter inédito do certame promovido pela Pré-Sal Petróleo (PPSA).

O leilão ofereceu três áreas relativas a participações da União em jazidas compartilhadas, todas já em produção. O processo terminou com arrecadação de aproximadamente R$ 8,8 bilhões, sem que houvesse concorrência contra o consórcio vencedor.

Disputa por Mero e Atapu movimenta bilhões

A área de maior valor foi Mero, onde Petrobras e Shell adquiriram a participação de 3,5% da União na jazida por R$ 7,79 bilhões. O lance superou ligeiramente o valor mínimo estipulado pela PPSA, de R$ 7,65 bilhões, e reforçou a estratégia das petroleiras de ampliar presença em um dos projetos mais relevantes do pré-sal.

No campo de Atapu, também integrado à oferta, o consórcio garantiu participação de 0,950% por cerca de R$ 1 bilhão. O montante superou o preço mínimo estabelecido, de R$ 863,32 milhões, consolidando o interesse das empresas em áreas consideradas altamente produtivas.