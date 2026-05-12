Petrobras negocia projetos no México e avalia investimentos na Venezuela

247 - A Petrobras pretende ampliar sua presença internacional e já negocia oportunidades no México, além de avaliar uma futura atuação na Venezuela. As declarações, segundo a Folha de São Paulo, foram feitas nesta terça-feira (12) pela presidente da estatal, Magda Chambriard, durante teleconferência com analistas sobre os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026.

Segundo Magda, a estratégia de expansão internacional da Petrobras, atualmente concentrada na costa oeste da África, deverá avançar também para a América Latina. O México aparece como prioridade nas negociações em andamento.

“Como a busca internacional que estamos fazendo na África, vamos fazer no México e muito provavelmente vamos fazer na Venezuela também”, afirmou a presidente da Petrobras.

Petrobras mira petróleo e gás no México

A Petrobras busca oportunidades em exploração e produção de petróleo no território mexicano, especialmente em águas profundas e em campos maduros que possam elevar a produção com novos investimentos e tecnologia.

Além do petróleo, a estatal também avalia oportunidades ligadas ao gás natural, considerado estratégico para as operações da Braskem no México. “Se puder usar o gás do México em benefício da Braskem, seria a cereja do bolo de todo esse esforço”, declarou Magda Chambriard.

De acordo com a executiva, novas equipes da Petrobras serão enviadas ao México para aprofundar as negociações com autoridades locais e possíveis parceiros do setor energético.

Braskem enfrenta dificuldades no México

A movimentação da Petrobras ocorre em meio às dificuldades financeiras enfrentadas pela Braskem Idesa, empresa ligada à Braskem no México. A companhia depende da importação de gás natural dos Estados Unidos para manter sua produção de plásticos e avalia até mesmo recorrer à recuperação judicial.

A Petrobras e a gestora IG4, nova sócia da estatal na Braskem, discutem um plano de reestruturação da petroquímica brasileira. Entre as medidas estudadas está o fornecimento de gás natural da Petrobras para reduzir os custos operacionais das unidades industriais. “O que existe agora é uma disposição da Petrobras em atuar mais fortemente na Braskem”, afirmou Magda.

Venezuela segue no radar da Petrobras

Durante a teleconferência, Magda Chambriard também afirmou que a Venezuela está no radar estratégico da Petrobras por causa do potencial de suas reservas de petróleo. “A Venezuela se apresenta com recursos descobertos relevantes. Ela é nossa vizinha, muito natural que a gente queira cogitar a Venezuela”, disse. “Mas no momento a gente ainda está com a Venezuela na nossa ‘wish list’”, acrescentou.

A indústria petrolífera venezuelana permaneceu fechada ao investimento estrangeiro durante décadas e ainda enfrenta incertezas políticas e econômicas. Atualmente, o país está no centro da política externa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que defende a abertura das reservas venezuelanas a empresas internacionais. Especialistas, porém, avaliam que ainda existem dúvidas sobre a viabilidade desse processo.