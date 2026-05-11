Petrobras aprova pagamento de R$ 9 bilhões para acionistas

247 - A Petrobras aprovou o pagamento de R$ 9,03 bilhões em remuneração aos acionistas, equivalente a R$ 0,70097272 por ação ordinária e preferencial em circulação, como antecipação relativa ao exercício de 2026. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da companhia em reunião realizada nesta segunda-feira (11).

Segundo comunicado divulgado pela estatal, a remuneração foi declarada com base no balanço de 31 de março de 2026 e está alinhada à Política de Remuneração aos Acionistas em vigor.

A distribuição considera a regra que prevê o repasse de 45% do fluxo de caixa livre aos acionistas quando o endividamento bruto da companhia estiver igual ou abaixo do limite máximo definido no plano estratégico vigente, desde que observadas as demais condições da política. A Petrobras informou que o pagamento é compatível com a sustentabilidade financeira da empresa.

Data-base e negociação ex-direitos

Para os investidores com ações da Petrobras negociadas na B3, a data-base será 1 de junho. As ações passarão a ser negociadas ex-direitos a partir de 2 de junho, ou seja, os papéis comprados a partir dessa data não darão direito ao recebimento dos proventos aprovados.

O valor total aprovado corresponde a R$ 0,70097272 por ação ordinária e preferencial em circulação. O pagamento será feito em duas parcelas, nos meses de agosto e setembro de 2026, integralmente sob a forma de juros sobre capital próprio.

Pagamento em duas parcelas

A primeira parcela, no valor de R$ 0,35048636 por ação ordinária e preferencial, será paga em 20 de agosto. A segunda parcela, também de R$ 0,35048636 por ação ordinária e preferencial, será paga em 21 de setembro.

A companhia destacou que esses valores serão descontados da remuneração aos acionistas que será aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2027, referente ao exercício de 2026. Para esse desconto, cada parcela será reajustada pela taxa Selic desde a data do pagamento até o encerramento do exercício social corrente.

ADRs na Bolsa de Nova York

No caso dos detentores de ADRs negociados na New York Stock Exchange, a record date será 3 de junho. Os pagamentos da primeira e da segunda parcela ocorrerão, respectivamente, a partir de 27 de agosto e 28 de setembro.