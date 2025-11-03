Petróleo fecha quase estável apesar dos planos da Opep+ de interromper aumentos de produção

(Reuters) - Os preços do petróleo fecharam praticamente estáveis nesta segunda-feira, com o mercado equilibrando o último aumento de oferta da Opep+ com os planos do grupo de interromper os aumentos de produção no primeiro trimestre de 2026, juntamente com os temores de um excesso de oferta de petróleo e dados fracos de fábricas na Ásia.

Os futuros do petróleo Brent subiram 0,2%, para fechar a US$64,89 por barril. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados unidos subiu 0,1%, para fechar a US$61,05.

A Opep+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e produtores aliados, concordaram no domingo em aumentar a produção em 137.000 barris por dia (bpd) em dezembro.

A Opep+ também concordou em pausar os aumentos no primeiro trimestre do próximo ano.

"Quaisquer implicações negativas para os preços decorrentes da continuação do aumento da produção de 137.000 bpd da Opep neste trimestre foram compensadas pela pausa sugerida pelo cartel nos avanços da produção após o final deste ano", disseram analistas da empresa de consultoria em energia Ritterbusch and Associates em uma nota.

Na segunda-feira, o Morgan Stanley elevou sua previsão do petróleo Brent para o primeiro semestre de 2026 de US$57,50 para US$60 por barril, citando a decisão da Opep+ de pausar os aumentos de cotas no primeiro trimestre do próximo ano e as recentes sanções dos Estados Unidos e da UE sobre os ativos petrolíferos russos.

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York e Shadia Nasralla em Londres, reportagem adicional de Florence Tan em Cingapura)