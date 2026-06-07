Pix se transforma em símbolo político e domina debate eleitoral

247 - O Pix consolidou-se como um dos temas mais relevantes do debate político brasileiro nos últimos anos, extrapolando sua função original como sistema de pagamentos instantâneos para se tornar peça estratégica em disputas eleitorais e narrativas sobre soberania nacional. O assunto voltou ao centro das atenções após os Estados Unidos questionarem o modelo brasileiro e recomendarem a aplicação de tarifas sobre produtos nacionais.

Segundo reportagem publicada por O Globo, a recente ofensiva do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) reacendeu uma disputa política interna envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e integrantes da família Bolsonaro. O órgão americano argumentou que o Brasil adota políticas consideradas favoráveis ao Pix em detrimento de empresas estrangeiras de serviços de pagamento eletrônico.

A reação do governo federal foi imediata. O Palácio do Planalto retomou o slogan “O Pix é nosso”, utilizado anteriormente durante as primeiras investigações americanas sobre o sistema. A estratégia buscou reforçar a defesa da ferramenta como patrimônio nacional e associá-la ao discurso de soberania econômica diante das pressões externas.

Pix entra definitivamente no jogo eleitoral

A utilização política do Pix não é novidade. O tema já ocupava espaço relevante durante a campanha presidencial de 2022, quando o então presidente Jair Bolsonaro associou diretamente sua gestão à criação da ferramenta.

Em uma propaganda eleitoral exibida durante a disputa pela reeleição, Bolsonaro afirmou que seu governo havia criado o sistema de pagamentos em 2020. Na peça, o ex-presidente relembrou as dificuldades enfrentadas pelos brasileiros para realizar transferências bancárias antes da implementação do mecanismo.

“É o nosso governo inovando”, declarou Bolsonaro na propaganda eleitoral.

Embora diferentes grupos políticos tentem reivindicar os méritos pela criação do Pix, especialistas avaliam que a população não atribui a ferramenta a uma liderança específica, mas reconhece amplamente sua importância para o cotidiano.

Popularidade amplia impacto político

Para Maurício Moura, fundador do instituto de pesquisa Ideia, o Pix já ultrapassou a discussão sobre autoria e passou a ser percebido como um serviço público consolidado.

“Não há uma identificação da população sobre um padrinho do Pix. Ele já foi incorporado como um serviço público que gerou um efeito muito importante ao aumentar a bancarização, no sentido de que é muito mais fácil utilizá-lo do que lidar com dinheiro em espécie. Isso facilitou, principalmente, as transações de empreendedores e trabalhadores informais”, afirmou.

Os números ajudam a explicar essa percepção. De acordo com o Banco Central, mais de 170 milhões de brasileiros utilizam o sistema, o equivalente a cerca de 80% da população. Apenas em janeiro deste ano, a ferramenta movimentou aproximadamente R$ 7 bilhões.

A elevada aprovação popular também aparece em pesquisas. Um levantamento Radar Febraban realizado pelo Ipespe em setembro de 2024 mostrou que o Pix alcançou aprovação de 95% dos brasileiros, superando cartões de débito, cartões de crédito, transferências TED e cheques bancários.

Crises envolvendo o Pix afetam avaliação de governos

A popularidade do sistema faz com que qualquer debate sobre seu funcionamento produza efeitos políticos imediatos. Para Felipe Nunes, CEO da Quaest, a ferramenta passou a representar algo essencial para a rotina financeira dos brasileiros.

Segundo ele, situações que geram dúvidas ou insegurança sobre o Pix tendem a provocar reações rápidas da opinião pública.

Esse cenário ficou evidente no início de 2025, quando ganhou repercussão um vídeo do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Na publicação, o parlamentar sugeria que o governo federal poderia taxar transações realizadas pelo sistema após mudanças relacionadas ao monitoramento de movimentações financeiras pela Receita Federal.

A repercussão da narrativa nas redes sociais foi significativa. Na avaliação de especialistas, o episódio contribuiu para o desgaste da imagem do governo e influenciou indicadores de popularidade do presidente Lula.

O debate sobre taxação e soberania

Ainda durante a campanha eleitoral de 2022, Lula precisou responder a boatos segundo os quais acabaria com o Pix caso fosse eleito presidente. O petista classificou essas informações como falsas.

Para Felipe Nunes, a crise envolvendo a suposta taxação mostrou como questões relacionadas ao bolso dos brasileiros produzem efeitos políticos rápidos.

“Na crise do Pix do ano passado, o governo sofreu porque ficou no lugar de quem precisava se explicar. Mesmo quando a ideia de taxação não correspondia ao que estava sendo feito, a percepção de risco já tinha se espalhado. E, em política, percepção de ameaça ao bolso costuma andar muito mais rápido do que explicação técnica. Depois, quando Lula consegue deslocar o debate para a defesa da soberania, a chave muda”, afirmou.

A defesa do sistema diante das críticas dos Estados Unidos também permitiu ao governo associar o Pix a um símbolo de independência nacional, ampliando seu significado para além do setor financeiro.

Ferramenta ganha dimensão simbólica

O cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília (UnB), avalia que o Pix passou a ocupar um espaço semelhante ao de outros símbolos históricos construídos ao longo da trajetória política brasileira.

“O Pix caminha na mesma direção de outros elementos que, ao longo da história, foram construídos no Brasil como símbolos que ultrapassaram o campo econômico e se transformaram em elementos de identidade nacional. Foi assim com a campanha ‘O petróleo é nosso’, nos anos 1950, durante o governo Vargas”, disse.

Na disputa mais recente, o senador Flávio Bolsonaro buscou reforçar a associação da ferramenta ao legado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em resposta ao slogan utilizado pelo governo federal, o parlamentar lançou a frase “O Pix é do Brasil e do Bolsonaro”.

Para Felipe Nunes, porém, existe um desafio nessa estratégia. Segundo ele, a ampla aceitação do sistema faz com que a população o enxergue como patrimônio coletivo, e não como conquista exclusiva de qualquer liderança política.

Declaração de Eduardo Bolsonaro gera nova controvérsia

A discussão ganhou novos capítulos nos últimos dias após uma entrevista concedida pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que atualmente reside nos Estados Unidos.

Durante conversa com a rádio TMC, ele afirmou que existem mecanismos semelhantes ao Pix em território americano e citou o sistema Zelle como exemplo de ferramenta que poderia integrar futuras negociações entre os dois países.

As declarações provocaram reações nas redes sociais. Críticos acusaram o ex-parlamentar de adotar uma postura excessivamente alinhada aos interesses do governo americano em um momento de tensão envolvendo o sistema brasileiro de pagamentos.

Enquanto isso, o Pix segue consolidado como uma das ferramentas mais populares do país e, cada vez mais, como um dos temas centrais das disputas políticas nacionais.