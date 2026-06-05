Pix fortalece mercado de cartões e desmonta críticas dos Estados Unidos

247 - O avanço do Pix no Brasil não reduziu a relevância dos cartões de crédito e débito. Pelo contrário, indicadores recentes apontam que os diferentes meios de pagamento têm convivido de forma complementar, ampliando o acesso da população ao sistema financeiro e fortalecendo o mercado de pagamentos digitais no país.

De acordo com reportagem publicada pelo UOL, dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) revelam que a participação dos cartões na economia brasileira alcançou 35,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2026. O índice representa um crescimento de 0,2 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior.

A entidade, que representa empresas do setor liderado no Brasil por bandeiras como Mastercard, Visa e Elo, sustenta que o crescimento do Pix não provocou uma substituição dos cartões. Na avaliação da associação, a coexistência de diferentes modelos de pagamento amplia as opções disponíveis para consumidores e empresas.

Cartões seguem em expansão

Os números do setor reforçam essa avaliação. Desde a implementação do Pix, o volume de cartões ativos no país registrou forte expansão. Em 2020, havia 324 milhões de cartões em circulação. Ao final de 2025, esse total chegou a 477 milhões, uma alta de 47,5%.

Para a Abecs, o cenário demonstra que a popularização do sistema de pagamentos instantâneos não eliminou outros instrumentos financeiros. Em nota ao UOL, a entidade afirmou que “a existência de múltiplos arranjos e modelos de pagamento, como o ecossistema dos cartões de crédito e débito, e o Pix, entre outros, é extremamente benéfica para o consumidor e para a sociedade”.

O crescimento simultâneo dos cartões e do Pix tem sido interpretado pelo mercado como um sinal de amadurecimento do sistema financeiro brasileiro, que passou a oferecer mais alternativas para diferentes perfis de usuários e tipos de transação.

Pix amplia inclusão financeira

Especialistas e empresas do setor observam que o Pix se consolidou como uma importante porta de entrada para milhões de brasileiros no sistema financeiro. A facilidade para realizar transferências e receber pagamentos impulsionou o acesso a contas digitais e a outros serviços bancários.

Segundo agentes do mercado, muitos usuários que começaram a utilizar o Pix passaram posteriormente a consumir produtos financeiros mais sofisticados, incluindo linhas de crédito e cartões.

Essa avaliação é compartilhada pela Elo. O gerente executivo de Relações com Investidores e Data Analytics da empresa, João Vitor Ferreira, destacou que o crescimento do sistema instantâneo tem contribuído para ampliar a base de usuários bancarizados.

Crescimento beneficia diferentes serviços

“O avanço do Pix tem contribuído para trazer novos usuários ao sistema bancário. Ao longo do tempo, essa base tende a evoluir em sua jornada financeira, com maior acesso a produtos de crédito, incluindo cartões. Assim, o crescimento do Pix não substituiu os cartões, mas amplia o uso dos meios de pagamento, permitindo que o consumidor escolha o instrumento mais adequado para cada tipo de transação”, afirmou João Vitor Ferreira.

A declaração reforça a percepção de que o ecossistema financeiro brasileiro tem evoluído para um modelo de complementaridade entre as diversas formas de pagamento, em vez de uma disputa direta entre elas.

Nesse contexto, consumidores podem optar pelo Pix em operações instantâneas e de menor valor, enquanto cartões continuam desempenhando papel relevante em compras parceladas, programas de benefícios e operações de crédito.

Google amplia presença com integração ao Pix

A expansão do Pix também tem atraído grandes empresas de tecnologia. O Google vem ampliando sua atuação no mercado brasileiro por meio da integração do sistema ao Google Pay e ao navegador Chrome.

Segundo os dados citados na reportagem, a companhia alcançou mais de 21,4 milhões de transações diárias por meio de APIs de integração em abril de 2026. O número evidencia a crescente adoção de soluções baseadas no sistema de pagamentos instantâneos.

Para efeito de comparação, em dezembro de 2024, a empresa norte-americana era responsável por cerca de 13% dessas chamadas de API. O avanço demonstra como o Pix se tornou uma infraestrutura estratégica para empresas de tecnologia, instituições financeiras e plataformas digitais que operam no Brasil.