Contarato diz que o ‘Pix revolucionou o sistema financeiro’ e repudia ataque à soberania brasileira

247 – O senador Fabiano Contarato (PT-ES) saiu em defesa do Pix nesta quinta-feira (4) e criticou "a submissão" da família Bolsonaro aos interesses dos Estados Unidos.

"Negociar o Pix para agradar Trump? Isso não é patriotismo. É submissão. O Pix é uma conquista brasileira que revolucionou o sistema financeiro, reduziu custos, ampliou a inclusão bancária e se tornou referência mundial", afirmou.

"Colocá-lo na mesa de negociação dos EUA ou conspirar para sua substituição é atacar a nossa soberania e os interesses do povo brasileiro. Quem entrega o Pix entrega muito mais do que uma tecnologia: entrega a autonomia do Brasil. O Pix é do povo brasileiro e não está à venda", complementou.

O governo Donald Trump anunciou esta semana a intenção de aplicar um tarifaço de 25% sobre parte dos produtos brasileiros. A medida é uma sanção pelas condenações determinadas pelo Judiciário brasileiro em investigações sobre ações golpistas.

O Supremo Tribunal Federal condenou 29 pessoas no inquérito da trama golpista. Jair Bolsonaro (PL) recebeu a pena mais alta: 27 anos de prisão. O ex-mandatário está atualmente em prisão domiciliar.

Na investigação sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, a Corte determinou mais de 1,4 mil condenações.