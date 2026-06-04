Uczai chega ao Congresso dos EUA para defender o Pix e a soberania brasileira

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), desembarcou no Congresso dos Estados Unidos com uma missão política clara: defender a soberania brasileira, reagir ao tarifaço imposto pelo governo do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e proteger o Pix de pressões externas.

"Chegamos ao Congresso dos Estados Unidos! Nossa missão é clara: combater o crime organizado, o tarifaço e defender a nossa soberania. O PIX é nosso!", afirmou o parlamentar na rede social X.

O Pix foi lançado pelo Banco Central em 2020 e, conforme dados da Agência Brasil, encerrou novembro de 2025 com 178,9 milhões de usuários cadastrados. O sistema se tornou uma referência nacional de inclusão financeira e eficiência nas transações digitais, sendo hoje utilizado por pessoas físicas, empresas e órgãos públicos em todo o país.

A viagem de Uczai ocorre em um momento de forte tensão entre Brasília e Washington. O governo Trump defende sanções contra o Brasil em razão de condenações impostas pelo Supremo Tribunal Federal em investigações sobre tentativas de golpe.

No inquérito relacionado ao plano golpista, o STF condenou Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos de prisão, em um julgamento que resultou em 29 condenações ao todo. Na apuração sobre os atos de 8 de janeiro de 2023, a Corte fixou mais de 1,4 mil condenações.

Nesse contexto, aliados de Bolsonaro intensificaram a aproximação com o governo norte-americano. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) viajou aos Estados Unidos no dia 25 do mês passado e retornou ao Brasil no dia 28.

Nos EUA, o parlamentar da extrema direita se reuniu com o deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que vive em território estadunidense. Os dois filhos de Jair Bolsonaro buscam aprofundar os laços com a gestão Trump para estimular sanções contra o Brasil.

Na avaliação de parlamentares petistas, a ofensiva externa mira diretamente o Pix como instrumento estratégico da economia nacional. A tentativa de reduzir a atuação do Banco Central sobre o sistema configura, para esse grupo, uma investida contra uma tecnologia genuinamente brasileira e contra a autonomia do país em sua política econômica.