Preço da picanha registra queda de 10,6% no País, mostra IBGE

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O preço da picanha diminuiu 10,6% no primeiro ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Outros cortes, como alcatra e costela, caíram 10,72% e 12,56%, respectivamente. O valor da cerveja aumentou 5,29%.

As estatísticas estão no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta quinta-feira (11). >>> Alimentação em casa registra deflação em 2023, após três anos de alta

continua após o anúncio

No geral, o país teve inflação de 4,62% em 2023, dentro do intervalo da meta estabelecida pelo Banco Central (BC) para o ano passado, de 3,25%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Os números apontaram que a inflação registrou alta de 1,03% no item alimentação e bebidas, mas queda de 0,52% para alimentação em domicílio.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: