Presidente da Caixa, que anunciou vender tudo, diz que banco teve maior lucro da história em 2019

247 - O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, informou nesta quinta-feira 2 que o banco encerrou 2019 com o maior lucro de sua história. O valor final ainda está sendo calculado e só será divulgado em fevereiro.

Em uma entrevista recente, Pedro Guimarães anunciou os planos do governo de vender tudo o que puder. Ele disse esperar vender em 2020 ainda mais patrimônio do que em 2019, quando vendeu R$ 15 bilhões em ativos próprios.

O resultado da Caixa foi alcançado mesmo após a política de redução dos juros cobrados dos clientes, segundo o presidente.

"Nossa preocupação não é só prestar um serviço de qualidade, que é fundamental, mas reduzir as taxas para as pessoas em geral, e nós terminamos 2019, mas só anunciamos em fevereiro, com um resultado recorde em termos de lucro", disse Guimarães, em conversa com jornalistas após se encontrar com Jair Bolsonaro.

"Não posso colocar o número, até porque o número não fechou, mas será o maior lucro da história da Caixa. Então a gente mostra matematicamente que pode reduzir os juros e pode ser lucrativo ao mesmo tempo", completou.