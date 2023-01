Primeira mulher à frente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros defende aumento do crédito

Apoie o 247

247 - Em discurso de posse como presidente do Banco do Brasil (BB), a servidora Tarciana Medeiros defendeu nesta segunda-feira (16), em Brasília (DF), o aumento do crédito, estímulo ao empreendedorismo, à educação e à inclusão financeira. A dirigente também afirmou ser necessário apoio à agricultura familiar, ter compromisso com a sustentabilidade ambiental e aceleração da transformação digital.

"Atuamos na cadeia de valor do agronegócio, dos agricultores familiares e pequenos produtores aos grandes conglomerados agroindustriais. Vamos promover ainda mais as boas práticas agrícolas, com destacado apoio à agricultura familiar. Aliando crescimento à sustentabilidade no campo. Dar crédito é acreditar nas pessoas e nós acreditamos nos brasileiros", disse.

A nova presidente reforçou que é preciso aumentar a oferta de crédito, mas de forma "de forma criteriosa". "Sabemos fazer isso", complementou.

O BB é um banco público, vinculado ao Ministério da Fazenda, mas com parte das suas ações negociadas na Bolsa de Valores. É o principal banco de oferta de crédito ao agronegócio brasileiro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu que a nova presidente do BB valorize o crédito ao pequeno e médio produtor rural. "Eu sei que o Banco do Brasil é um dos grandes financiadores do agronegócio, mas, no meu tempo, financiávamos também com muito orgulho os pequenos e médios produtores rurais. Porque são eles que mais colocam alimento na mesa de todos nós", afirmou o presidente.

A nova presidente do BB agradeceu ao petista pela indicação. "Presidente Lula, a minha nomeação significa reconhecimento à competência técnica e ao comprometimento desse time. Me sinto honrada por funcionária de carreira que sou".

