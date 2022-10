Primeiro turno torna essencial Lula se mover ao centro, vê JP Morgan

Equipe do banco norte-americano acrescentou que desfecho da véspera torna crucial ex-presidente apresentar plano macroeconômico, com visão firme sobre quem será ministro da Fazenda edit

Apoie o 247

ICL

SÃO PAULO (Reuters) - O resultado do primeiro turno da eleição no Brasil torna essencial a Luiz Inácio Lula da Silva se movimentar em direção ao centro rapidamente, assim como aumenta as chances de Jair Bolsonaro vencer, o que explica uma reação positiva dos mercados nesta segunda-feira, avaliam estrategistas do JPMorgan.

Lula (PT) foi o mais votado na eleição presidencial de domingo, mas disputará um tenso segundo turno com Bolsonaro (PL), que superou o estimado pelas principais pesquisas de opinião e ficou a pouco mais de cinco pontos de distância do ex-presidente.

No caso do petista, a equipe do banco norte-americano acrescentou ainda que o desfecho da véspera torna crucial o ex-presidente apresentar seu plano macroeconômico, talvez até dando uma visão mais firme sobre quem será seu ministro da Fazenda . Bolsonaro já indicou que Paulo Guedes seguirá na Economia.

Os estrategistas também chamaram a atenção para as grandes surpresas no nível estadual, onde os candidatos ligados a Bolsonaro se saíram muito bem tanto nas eleições para governador quanto para o Congresso Nacional.

Esse cenário, avaliaram em relatório após os primeiros resultados da véspera, deve encorajar a campanha de Bolsonaro no início do segundo turno e os resultados nos Estados podem ser uma dica de que proporcionalmente mais votos podem migrar para o candidato no segundo turno.

"Ainda assim, não há muitos votos por aí para conquistar... Será um segundo turno muito combativo."

Na semana passada, a equipe do JPMorgan estimou que cenário mais provável para o primeiro turno na corrida presidencial era Lula à frente de Bolsonaro em 5% ou menos.

"Nossa visão é de que o mercado é de alta independentemente das eleições", afirmaram no relatório com data de domingo, assinado por Emy Shayo Cherman, Cinthya M. Mizuguchi e Pedro Martins Junior. "O período pós-eleitoral deve mostrar uma política econômica moderada e há a eventual chance positiva de que Lula, se eleito, nomeie uma equipe econômica pró mercado."

Além disso, acrescentaram, o Brasil foi o primeiro país a parar de subir as taxas de juros e o Banco Central indicou que as taxas podem começar a cair em junho.

"Os 'valuations' estão atraentes, os fluxos estrangeiros estão ok, os resgates de fundos dedicados a ações locais estão diminuindo", acrescentaram, citando ainda que, do ponto de vista geopolítico, o Brasil está muito bem posicionado, além de ser um país rico em commodities.

Nesta segunda-feira, por volta de 13:40, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, avançava 4,58%, enquanto o dólar à vista recuava 4,3%, a 5,1617 reais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.