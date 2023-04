'Propostas da direção da Petrobrás estão na contramão do interesse nacional', diz Aepet

"Alinhamento com os pares sugere a submissão da direção da Petrobrás aos interesses e prioridades das petrolíferas estrangeiras", diz nota do vice-presidente da Associação edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em nota publicada nesta quarta-feira (5) , a Associação dos Engenheiros da Petrobrás (Aepet) criticou as propostas da direção da estatal apresentadas pelo diretor financeiro Sérgio Caetano Leite para o Planejamento Estratégico.

"Das propostas podemos apreender não apenas o caminho que se pretende seguir, mas também aqueles que foram descartados", destacou o vice-presidente da Aepet, Felipe Coutinho.

Na visão da associação, as propostas revelaram que não se pretende ampliar o parque de refino ou recuperar as refinarias privatizadas - RLAM (BA), REMAN (AM) e LUBNOR (CE).

"Além disso, o 'foco em produtos de alta qualidade e de baixo carbono' e o 'uso de matérias primas renováveis e desenvolvimento de produtos sustentáveis' no refino, está em contradição com 'os ganhos de eficiência' e o objetivo de 'estar entre os melhores refinadores do mundo', já que os custos da produção do BioQAv e do Diesel Renovável, a partir de óleos vegetais e gorduras animais, são muito maiores que os custos da produção dos seus congêneres, QAv e Diesel, de origem fóssil", acrescentou Coutinho.

O engenheiro químico também criticou o fato de que a Petrobrás pretende priorizar "o alinhamento com os pares", inclusive alinhando os investimentos ao nível dos pares e privilegiando parcerias.

"Fica claro que não se pretende aumentar significativamente os investimentos, com políticas de conteúdo nacional. O alinhamento com os pares sugere a submissão da direção da Petrobrás aos interesses e prioridades das petrolíferas estrangeiras", afirmou. "As opiniões e a atuação histórica do senador Jean Paul Prates (PT-RN) são contraditórias e incompatíveis com as políticas defendidas pela Aepet."

De acordo com o vice-presidente da Aepet, o foco da Petrobrás deveria ser:

Auditoria das privatizações dos seus ativos e a recuperação da BR Distribuidora, das malhas de gasodutos da NTS e da TAG, das refinarias RLAM (BA) e REMAN (AM), das distribuidoras de GLP (Liquigás) e de gás natural (Comgás).

Conclusão do 2o trem da RNEST (PE), do COMPERJ (RJ) e a ampliação do parque de refino.

Retomada e o aumento da produção de fertilizantes, biodiesel e etanol.

Integração vertical com maior participação e operação de unidades petroquímicas.

Alteração da política de preços com o fim dos Preços Paritários de Importação (PPI), adotando preços justos e competitivos, abastecendo o mercado brasileiro aos menores custos possíveis.

Elevação dos investimentos com a adoção de políticas de conteúdo nacional e substituição de importações.

Estabelecimento de um plano nacional de pesquisa e desenvolvimento em energias potencialmente renováveis, sob a liderança da Petrobrás.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.