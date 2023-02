PSOL apresenta requerimento na Câmara para Roberto Campos Neto explicar política de juros

Apoie o 247

247 - O PSOL protocolou um requerimento convidando o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, para falar sobre a política monetária implementada pelo órgão. O partido também fez uma proposta para revogar a autonomia do BC.

Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a alta dos juros no Brasil. A Selic está em 13,75% desde 3 de agosto. Em 1º de fevereiro, o Comitê de Política Monetária (Copom), do BC, manteve o percentual.

De acordo com a CNN Brasil, o PSOL pediu "o comparecimento do Exmo. Presidente do Banco Central do Brasil (BACEN), sr. Roberto Campos Neto, acerca do erro que ensejou a revisão da série de câmbio contratado de importação para o período de outubro de 2021 a dezembro de 2022, além de apresentar explicações sobre a política monetária e estabilidade financeira diante da necessidade de geração de emprego e desenvolvimento socioambiental, entre outros temas relacionadas à sua gestão à frente ao BACEN".

"Conforme informação do BACEN, o erro modificou a contabilização do fluxo cambial nos últimos meses de 2021, fazendo com que o valor total em importações aumentasse de 215,4 bilhões de dólares para 217,2 bilhões de dólares. Todos os meses do ano de 2022 foram afetados, majorando as importações de 238,1 bilhões de dólares para 250,90 bilhões de dólares. Por conseguinte, o fluxo cambial apresentou erro contábil de mais de 1 bilhão de dólares por mês".

