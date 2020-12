Quem foi Joseph Safra, banqueiro mais rico do mundo morto nesta quinta

247 - Morreu nesta quinta-feira (10) banqueiro e fundador do Grupo Safra, Joseph Safra, aos 82 anos. Segundo a assessoria do executivo, a morte se deu por causas naturais.

Saiba quem foi Joseph Safra

De acordo com a revista norte-americana Forbes, Safra era o homem mais rico do Brasil, com uma fortuna avaliada em R$ 119 bilhões. Já de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg, ele era o 2º homem mais rico do Brasil, sendo também 101º do mundo.

Joseph Safra era judeu e nascido no Líbano, migrando para o Brasil na década de 60 para dar continuidade aos negócios do pai.

Casou-se em 1969 com a mãe de seus quatro filhos, Vicky Sarfaty. O casal tinha 14 netos.

Ao longo da carreira, no comando do Grupo Safra, o executivo executou diversas aquisições de peso, como a compra do banco suíço Sarasin, de um prédio de escritórios na famosa Madison Avenue, em Nova York, nos Estados Unidos, do icônico edifício Gherkin em Londres, no Reino Unido, entre outras.

Em 2016, Joseph Safra foi denunciado por corrupção ativa pelo Ministério Público Federal (MPF), mas a Justiça arquivou o caso.

