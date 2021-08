"Relembrar é viver": preço da gasolina é culpa de Bolsonaro; ICMS é o mesmo de 2016

Texto publicado na página de Lula desmascara a narrativa de Bolsonaro de que o preço alto da gasolina é culpa dos governadores, que não diminuem o ICMS: "como a culpa é do ICMS se atualmente a alíquota do imposto é exatamente a mesma de 2016, quando o valor médio da gasolina era de R$3,60 na bomba?" edit

247 - O site do ex-presidente Lula publicou nesta segunda-feira (30) texto esclarecendo que a alta nos preços dos combustíveis no Brasil, onde o litro da gasolina já chega a custar R$ 7, é culpa de Jair Bolsonaro.

O texto lembra que "Bolsonaro, como é de seu costume, cria narrativas mentirosas para se desresponsabilizar culpar os governadores pela crise", visto que o chefe do governo federal alega que o ICMS é o vilão dos preços dos combustíveis.

Há, porém, uma contradição: "como a culpa é do ICMS se atualmente a alíquota média nacional do imposto (27,6%) é exatamente a mesma de janeiro de 2016 (antes do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff), quando o valor médio da gasolina era de R$3,60 na bomba? Se o ICMS permanece o mesmo, mas a gasolina está 94,44% mais cara (subiu de R$ 3,60 para R$ 7,00), certamente a culpa não é do imposto, portanto não recai sobre os governadores".

PUBLICIDADE

O que explica a alta nos preços, na realidade, de acordo com o texto, é "a política de desmonte da Petrobrás e a dolarização adotada pela estatal. Vendo como o real está desvalorizado perante o dólar, dá pra imaginar e sentir no bolso o tamanho do estrago. E tudo isso está diretamente ligado ao governo de Jair Bolsonaro".

O site ainda relembra que, em 2016, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) reclamava do preço da gasolina no Brasil, atacando diretamente a ex-presidente Dilma.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE