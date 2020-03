Secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, contrariou o otimismo do ministro da Economia, Paulo Guedes, e afirmou que o Brasil passa por “enormes dificuldades”. Para ele, “não é normal um País como o Brasil crescer 1% ao ano” edit

247 - O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, contrariou o otimismo do ministro da Economia, Paulo Guedes, e afirmou, nesta quinta-feira (5) que o Brasil passa por “enormes dificuldades” e que “não é normal um País como o Brasil crescer 1% ao ano”. Ontem, ao comentar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de 2019, que foi de apenas 1,1%, Guedes disse que o resultado era “esperado” e que não entendia a “surpresa” decorrente dos dados sobre a economia.

“Estou muito preocupado, não durmo tranquilo, não é normal um País como o Brasil crescer 1% ao ano, claramente causa frustração em vários segmentos da sociedade”, disse. Mansueto ao participar de um evento em Brasília. Ainda segundo ele, é preciso chegar a um consenso para que o país retome o crescimento econômico. “Ninguém é obrigado a concordar com tudo que é feito, mas o bom debate político é sentar à mesa e discutir”, disse.