Secretário do Tesouro de Trump admite que “há setores da economia em recessão”

247 - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou neste domingo (2) que, apesar do bom desempenho geral da economia americana, alguns setores já enfrentam recessão. A declaração foi feita durante entrevista ao programa State of the Union, da CNN.

“Acho que estamos em boa forma, mas há setores da economia que estão em recessão”, declarou Bessent. Ele também criticou a condução da política monetária pelo Federal Reserve (Fed), o banco central norte-americano: “O Fed nos causou muitos problemas de distribuição com suas políticas”.

Segundo o secretário, os juros elevados têm afetado principalmente o mercado imobiliário, uma das maiores preocupações do governo Trump. O aumento da taxa básica de juros encarece o crédito e desestimula o consumo, impactando a atividade econômica e o setor habitacional.

Na última quarta-feira (29), o Fed realizou o segundo corte consecutivo na taxa de juros, reduzindo-a em 0,25 ponto percentual, para a faixa entre 3,75% e 4% ao ano — o menor nível desde novembro de 2022. A decisão não foi unânime: Stephen Miran, novo integrante indicado por Trump, votou por corte maior de 0,5 ponto percentual, enquanto Jeffrey R. Schmid defendeu a manutenção da taxa. A próxima reunião do Fed está prevista para 9 e 10 de dezembro, quando deverá decidir se há novos ajustes nos juros.

Além de criticar o ritmo de redução de juros, Bessent comentou sobre a sucessão de Jerome Powell na presidência do Fed, cujo mandato termina em maio de 2026. Ele revelou os cinco nomes finalistas para ocupar o cargo: Christopher Waller e Michelle Bowman, atuais membros do conselho do Fed; Kevin Warsh, ex-diretor do Fed; Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional; e Rick Rieder, executivo da gestora de ativos BlackRock.