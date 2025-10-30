China aprova acordo de venda do TikTok aos EUA, diz Bessent

247 - A China aprovou o acordo de transferência do aplicativo de vídeos curtos TikTok, disse o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, nesta quinta-feira (30).

"Em Kuala Lumpur, finalizamos o acordo com o TikTok em termos de obter a aprovação chinesa, e eu espero que isso vá adiante nas próximas semanas e meses, e finalmente veremos uma solução para isso", disse ele à Fox Business Network após a reunião do presidente dos EUA, Donald Trump, com o presidente da China, Xi Jinping.

O Ministério do Comércio da China disse em um comunicado no início desta quinta-feira que o país lidará adequadamente com as questões relacionadas ao TikTok com os Estados Unidos.

O TikTok é de propriedade da ByteDance, sediada na China. Os novos proprietários do TikTok planejam vender seus ativos nos EUA para diversos investidores, enquanto a Oracle auditará e reprogramará o algoritmo do aplicativo fora do controle da ByteDance.

O grupo de investidores dos EUA é considerado um dos principais núcleos de financiadores do exército israelense envolvido no genocídio na Faixa de Gaza sitiada. (Com agências).