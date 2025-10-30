Xi Jinping suspende restrições à exportação de terras raras e Trump vai à China

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, se reuniram nesta quinta-feira (30) na Coreia do Sul, no primeiro encontro presencial desde 2019. A reunião foi considerada um marco para a retomada do diálogo entre as duas maiores potências econômicas do planeta.

Segundo a RFI, Trump anunciou que a questão das exportações chinesas de terras raras aos Estados Unidos está “resolvida”. Ele afirmou que a China suspenderá as restrições sobre esses minerais, essenciais à produção de semicondutores e baterias, e que os Estados Unidos reduzirão as tarifas de importação de 57% para 47%.

Mercados reagem com otimismo ao novo acordo

Os anúncios repercutiram positivamente no mercado financeiro global. Bolsas de valores reagiram em alta, impulsionadas pela expectativa de uma trégua comercial entre Washington e Pequim.

Antes da reunião, Trump destacou sua relação com Xi. “É uma grande honra estar com um amigo de longa data”, disse o presidente estadunidense. Ele acrescentou que os dois já haviam “concordado em muitas coisas e concordariam em outras mais”.

Xi Jinping, por sua vez, afirmou que é natural que “as duas maiores economias do mundo tenham fricções de tempos em tempos”, mas enfatizou que os países devem cooperar para enfrentar os desafios globais.

Clima cordial e foco no diálogo

O encontro, que durou cerca de uma hora e meia, foi descrito por observadores como cordial e produtivo. Testemunhas relataram que Trump manteve os olhos fixos em Xi durante toda a conversa, enquanto a chefe de campanha Susie Wiles ajustava o canal de tradução e o secretário de Estado, Marco Rubio, acompanhava atentamente a reação da imprensa.

Durante uma coletiva anterior, Trump evitou responder sobre sua recente defesa da retomada de testes nucleares nos Estados Unidos, tema abordado em publicação na rede Truth Social. O presidente limitou-se a agradecer e encerrar a entrevista.

“Reunião genial” e promessas de cooperação

Após o encontro, a bordo do Air Force One, Trump classificou a reunião como “genial” e anunciou um “conjunto excepcional de decisões”. Entre elas, está a suspensão, por 12 meses, das restrições chinesas às exportações de terras raras e a redução, pelos Estados Unidos, das tarifas sobre produtos relacionados ao fentanil, de 20% para 10%.

Segundo Trump, a medida foi acordada após o compromisso de Pequim de reforçar o combate ao envio de precursores químicos usados na fabricação da droga. O líder americano também afirmou acreditar que um novo acordo comercial com a China poderá ser assinado “muito em breve”, com validade de um ano.

Guerra na Ucrânia e agenda diplomática

Ainda de acordo com a reportagem, o presidente dos Estados Unidos afirmou que o tema de Taiwan “não foi discutido”, mas confirmou que a guerra na Ucrânia foi tratada “de forma intensa”. De acordo com Trump, ambos os líderes se comprometeram a buscar uma solução diplomática para o conflito.

Ao final do encontro, Trump anunciou que visitará a China em abril de 2026 e que Xi Jinping retribuirá a visita logo em seguida. Enquanto o líder americano retornava a Washington, o presidente chinês seguiu para Gyeongju, onde participa da cúpula da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico).