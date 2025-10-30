Xi anuncia que China e Estados Unidos chegaram a consenso comercial

247 – O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta quinta-feira (30) que as equipes econômicas e comerciais da China e dos Estados Unidos realizaram conversas aprofundadas e chegaram a um consenso sobre soluções para diversos problemas.

As declarações foram feitas durante um encontro com o presidente norte-americano Donald Trump, após a chegada de Xi a Busan, na Coreia do Sul, para participar da 32ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC, em Gyeongju, e para uma visita de Estado ao país asiático. A informação foi publicada pelo jornal Global Times.

Cooperação como base das relações bilaterais

Xi ressaltou que as interações econômicas e comerciais entre China e Estados Unidos devem funcionar como um “lastro e motor” das relações bilaterais, e não como fontes de conflito ou obstáculos diplomáticos. O líder chinês enfatizou que a prioridade de ambas as nações deve ser preservar os benefícios de longo prazo da cooperação, em vez de cair em um “ciclo vicioso de retaliação”.

Segundo o presidente chinês, os dois países devem continuar reduzindo a lista de divergências e ampliando as áreas de cooperação, com base nos princípios de igualdade, respeito mútuo e benefício recíproco. Ele pediu que as equipes econômicas mantenham diálogo constante para assegurar que os avanços alcançados se traduzam em estabilidade duradoura nas relações entre as duas maiores economias do mundo.