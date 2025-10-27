Wang Yi pede a Marco Rubio diálogo “na mesma direção” entre China e EUA

247 – O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou nesta segunda-feira (27) que Pequim e Washington devem “trabalhar na mesma direção” para promover interações de alto nível e criar condições favoráveis ao desenvolvimento das relações bilaterais.

As declarações foram feitas durante uma conversa telefônica com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conforme relatado pelo Global Times.

Wang Yi, que também é membro do Bureau Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, destacou que a relação entre China e Estados Unidos influencia diretamente “o rumo do mundo”. Ele afirmou que uma parceria “saudável, estável e sustentável” serve aos interesses de longo prazo de ambos os países e “corresponde às expectativas da comunidade internacional”.

Durante o diálogo, Wang ressaltou que o presidente Xi Jinping e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mantêm um relacionamento baseado no respeito mútuo, o que, segundo ele, se tornou “o ativo estratégico mais valioso” nas relações sino-americanas.

O chanceler chinês também comentou as recentes oscilações nas relações econômicas e comerciais entre os dois países. Segundo ele, as conversas realizadas em Kuala Lumpur, na Malásia, ajudaram a esclarecer posições, ampliar o entendimento mútuo e alcançar um consenso de base sobre temas urgentes.

“Isso mais uma vez comprova que, enquanto ambos os lados implementarem fielmente o importante consenso alcançado entre os dois chefes de Estado, mantiverem o espírito de igualdade, respeito mútuo e benefício recíproco, resolverem as divergências por meio do diálogo e evitarem recorrer a táticas de pressão, será possível estabilizar e avançar nas relações bilaterais”, afirmou Wang.