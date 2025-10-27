Trump anuncia visita à China no início do próximo ano

247 - Em declaração à imprensa durante sua viagem pela Ásia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que pretende visitar a China no início do próximo ano. A informação foi divulgada pela RT Brasil, que destacou que a visita deve ocorrer após a esperada ida do presidente chinês, Xi Jinping, aos Estados Unidos.

Trump revelou os planos de viagem a bordo do avião presidencial Air Force One, enquanto se dirigia a Tóquio. “Acho que vamos chegar a um acordo”, afirmou o líder norte-americano, em referência às negociações com Pequim. O presidente acrescentou ter “muito respeito” por Xi Jinping e expressou o desejo de recebê-lo em Washington ou em Palm Beach, na Flórida.

A declaração ocorreu às vésperas de um encontro entre os dois líderes, previsto para esta semana na Coreia do Sul. Segundo Trump, a reunião “será muito boa” e representa uma oportunidade de avançar em questões que têm provocado tensões entre as duas maiores economias do mundo.

Guerra comercial

O encontro entre Trump e Xi ocorrerá em meio a um novo capítulo da disputa comercial entre Estados Unidos e China. Recentemente, Washington anunciou uma tarifa extra de 100% sobre produtos chineses, que começará a valer a partir de 1º de novembro.

De acordo com especialistas, as tarifas médias impostas pelo governo norte-americano sobre bens chineses já chegam a 57,6%, o que poderá elevar a taxa total para cerca de 157% após a nova medida. Analistas avaliam que a iniciativa faz parte da estratégia de pressão econômica adotada pela Casa Branca para reduzir o déficit comercial com Pequim e forçar concessões em áreas como propriedade intelectual e tecnologia.