China e EUA buscam reconstruir laços e criar condições para avanço das relações bilaterais

247 – O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou nesta segunda-feira (27) esperar que Pequim e Washington trabalhem na mesma direção para preparar o terreno para novas interações de alto nível e criar condições favoráveis ao desenvolvimento das relações bilaterais. A informação foi divulgada pela agência Xinhua e reproduzida pelo jornal Global Times.

Wang, que também é membro do Bureau Político do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, fez as declarações durante uma conversa telefônica com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. O diplomata destacou que as relações entre China e EUA têm um impacto direto sobre o rumo do mundo e que uma parceria sólida, estável e sustentável serve aos interesses de longo prazo de ambos os países, além de corresponder às expectativas da comunidade internacional.

Xi e Trump mantêm relação de respeito mútuo

Segundo Wang Yi, o presidente Xi Jinping e o presidente Donald Trump são “líderes de classe mundial” que mantêm um relacionamento de longo prazo baseado no respeito mútuo — algo que, de acordo com ele, se tornou um dos ativos estratégicos mais valiosos nas relações sino-americanas.

O ministro enfatizou ainda que os laços econômicos e comerciais entre os dois países enfrentaram novas oscilações recentemente, mas ressaltou o avanço obtido nas conversas em Kuala Lumpur, na Malásia. “As negociações ajudaram a esclarecer posições, ampliar o entendimento mútuo e alcançar um consenso de estrutura para resolver questões urgentes de forma recíproca”, afirmou.

Diálogo e igualdade como caminhos para estabilidade

Para Wang Yi, o progresso das relações depende da implementação fiel dos consensos alcançados pelos chefes de Estado. Ele defendeu que ambos os lados devem preservar o espírito de igualdade, respeito mútuo e benefício recíproco, resolvendo diferenças por meio do diálogo e evitando pressões unilaterais. “Somente assim será possível estabilizar e impulsionar o relacionamento”, declarou.

Em resposta, o secretário Marco Rubio destacou que as relações sino-americanas são “as mais importantes do mundo” e disse esperar que os dois países possam retomar encontros de alto nível, enviando um sinal positivo à comunidade internacional.