China e ASEAN assinam protocolo de upgrade da Área de Livre Comércio 3.0 e abrem novo capítulo na parceria estratégica

247 – China e os países da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) assinaram oficialmente, nesta terça-feira (28), o Protocolo de Upgrade da Área de Livre Comércio China-ASEAN (FTA) 3.0, durante a 47ª Cúpula da ASEAN realizada na Malásia. A informação foi divulgada pelo jornal Global Times. O novo acordo representa um marco na integração econômica regional e fortalece a parceria estratégica entre os países.

O Protocolo de Upgrade 3.0 amplia o escopo da cooperação para nove grandes áreas, incluindo cinco novas frentes: economia digital, economia verde, conectividade das cadeias de suprimentos, concorrência e proteção ao consumidor, além de apoio a micro, pequenas e médias empresas. Segundo a emissora estatal CCTV News, o documento reflete o compromisso mútuo entre China e ASEAN em moldar conjuntamente as regras globais do comércio e aprofundar a colaboração em setores emergentes.

O Ministério do Comércio da China informou que as partes concluirão seus respectivos procedimentos internos de aprovação para que o protocolo entre em vigor o mais rápido possível.

Defesa do multilateralismo e do livre comércio

De acordo com Lin Feng, diretor-geral do Departamento de Comércio Internacional e Assuntos Econômicos do Ministério do Comércio chinês, a assinatura “demonstra o firme compromisso de ambas as partes com o multilateralismo e o livre comércio por meio de ações concretas”. Lin destacou que o protocolo “é um exemplo importante de esforços conjuntos para se opor ao unilateralismo e ao protecionismo, promover uma integração econômica regional mais profunda e construir um mercado regional aberto, inclusivo e baseado em regras”.

Investimentos de alta qualidade e crescimento sustentável

Wichai Kinchong Choi, especialista sênior do Kasikorn Bank, da Tailândia, disse ao Global Times que o foco da China em um desenvolvimento de alta qualidade — econômico, social, cultural e ambiental — é cada vez mais evidente. “Na Tailândia, vimos que os investimentos chineses recentes estão se voltando para setores de alta tecnologia, novas energias e conectividade, nos quais a China tem claras vantagens em tecnologia e eficiência de custos”, afirmou.

Choi acrescentou que os investimentos de maior valor agregado fortalecem a competitividade de mercado e promovem um crescimento mais sustentável. Ele também ressaltou que a abertura contínua do mercado chinês, por meio de grandes eventos como a Exposição Internacional de Importação da China e a Feira Internacional de Comércio de Serviços, cria amplas oportunidades para empresas globais e da ASEAN. “A participação ativa da Tailândia nesses eventos reflete o forte impulso da cooperação China-Tailândia”, disse o especialista, apontando ainda que a nova Lei de Investimento Estrangeiro da China e a liberalização gradual do capital devem aumentar a confiança e a integração global.

Nova etapa da parceria China-ASEAN

Lançado em novembro de 2022 e concluído substancialmente em outubro de 2024, o protocolo 3.0 se baseia no Acordo de Livre Comércio China-ASEAN original e no Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP). O objetivo é expandir a cooperação mutuamente benéfica, aprimorar a harmonização de normas e regulamentos e facilitar o comércio e o desenvolvimento inclusivo em toda a região, segundo a CCTV News.

China e ASEAN mantêm-se como os maiores parceiros comerciais entre si pelo quinto ano consecutivo. Nos três primeiros trimestres de 2025, o comércio bilateral alcançou 5,57 trilhões de yuans (aproximadamente US$ 785 bilhões), um aumento de 9,6% em relação ao ano anterior, conforme a agência Xinhua.

Integração regional e futuro compartilhado

A assinatura do protocolo coincide com a adoção do Plano de Ação para Implementar a Parceria Estratégica Abrangente China-ASEAN (2026-2030), que se alinha estreitamente à visão ASEAN 2045: Nosso Futuro Compartilhado e seus planos estratégicos.

Em um novo ponto de partida, a região amplia a colaboração em infraestrutura, transição digital e verde, facilitação do comércio e intercâmbios entre os povos — consolidando os pilares de uma integração regional mais profunda e sustentável.