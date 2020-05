Secretário especial do Ministério da Economia diz que auxílio emergencial, pode ser prorrogado com valor menor

247 - O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, disse que o governo federal está estudando a prorrogação do auxílio emergencial, destinado principalmente aos trabalhadores informais, sob um novo formato. Segundo ele, o custo atual do programa é considerado “caro”. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já defendeu o corte do benefício de R$ 600 para R$ 200.

"O auxílio emergencial será prorrogado? Muito provavelmente sim, mas com outro perfil, outro formato. É um programa valiosíssimo, de alta efetividade, mas caro", disse Rodrigues nesta quinta-feira (28) em audiência virtual de uma comissão do Congresso Nacional, segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

Segundo o secretário, o benefício custa cerca de R$ 51,5 bilhões mensais e que, devido ao custo, “não cabe uma extensão muito prolongada, nas nossas contas”.

"Pode ser prorrogado. Uma prorrogação de R$ 200 implicará em custo por mês de aproximadamente R$ 17 bilhões, então estamos dando atenção ao seguimento mais afetado da população", disse.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.