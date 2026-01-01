Seis apostadores levam o prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada

247 - O sorteio da Mega da Virada 2025 entrou para a história das loterias brasileiras ao distribuir o maior prêmio já pago pela Mega-Sena. Realizado na manhã desta quinta-feira (1º) pela Caixa Econômica Federal, o concurso especial de número 2.955 sorteou as dezenas 09, 13, 21, 32, 33 e 59, que garantiram o prêmio principal de R$ 1.091.357.286,52 a seis apostas vencedoras.

O montante será dividido igualmente entre os ganhadores, resultando em R$ 181.892.881,09 para cada aposta. Três dos bilhetes premiados foram registrados em casas lotéricas localizadas em João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). As outras três apostas vencedoras foram realizadas por meio do canal eletrônico da Caixa.

Entre os vencedores, duas apostas foram feitas na modalidade de bolão. O jogo registrado em Ponta Porã contou com 10 cotas, enquanto o de Franco da Rocha teve 18 cotas, o que significa que o valor do prêmio será dividido entre os participantes desses grupos.

Além da faixa principal, milhares de apostadores também foram contemplados nas categorias secundárias. Os 3.921 jogadores que acertaram cinco dezenas vão receber R$ 11.931,42 cada, enquanto os 308.315 acertadores da quadra terão direito a R$ 216,76 por aposta, conforme o rateio divulgado pela Caixa.

A Caixa informou que a 17ª edição da Mega da Virada alcançou uma arrecadação superior a R$ 3 bilhões, representando um crescimento de 22,6% em relação a 2024. O volume excepcional de apostas motivou o adiamento do sorteio, que tradicionalmente ocorre na noite de 31 de dezembro. Por conta de ajustes operacionais, a extração das dezenas foi remarcada para a manhã do dia seguinte, com transmissão ao vivo iniciada pouco depois das 10h.

Antes do sorteio da Mega da Virada, foram realizados concursos de outras seis modalidades lotéricas. As dezenas do concurso especial começaram a ser sorteadas por volta das 10h55, cerca de 50 minutos após o início da programação.

No histórico recente, o prêmio da Mega da Virada de 2024, no valor de R$ 635.486.165,38, foi dividido entre oito apostas vencedoras, com ganhadores em cidades como Brasília, Curitiba, Nova Lima, Pinhais, Osasco e Tupã. Naquela edição, cada vencedor recebeu R$ 79.435.770,67.

A Mega da Virada é conhecida pelas probabilidades desafiadoras. Em uma aposta simples, com seis dezenas, a chance de acertar todos os números é de uma em mais de 50 milhões, segundo a Caixa. Do total destinado à premiação, 62% são reservados para a sena, enquanto 19% vão para a quina e 19% para a quadra, percentuais que ajudam a explicar a grande quantidade de ganhadores nas faixas inferiores.

Desde a criação do concurso especial, em 2009, alguns sorteios se destacaram pela concentração de vencedores. Em 2018, por exemplo, o prêmio foi dividido entre 52 apostas, enquanto em 2009, 2020 e 2021, apenas dois ganhadores repartiram o valor principal. Já em 2022, cinco apostas dividiram quase R$ 542 milhões, garantindo mais de R$ 108 milhões para cada uma.