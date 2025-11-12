Serviços crescem 0,6% em setembro e batem recorde histórico, diz IBGE

247 - O setor de serviços brasileiro registrou crescimento de 0,6% em setembro de 2025, em comparação com o mês anterior, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse é o oitavo resultado positivo consecutivo, com avanço acumulado de 3,3% no período.

De acordo com informações da Agência de Notícias do IBGE, o setor atingiu novo recorde histórico e se encontra 19,5% acima do nível observado antes da pandemia de Covid-19, em fevereiro de 2020. Na comparação anual, o volume de serviços cresceu 4,1%, mantendo a sequência de 18 altas consecutivas.

Transportes e tecnologia lideram o crescimento

Três das cinco atividades analisadas registraram crescimento entre agosto e setembro. O destaque foi o setor de transportes, com alta de 1,2%, impulsionado principalmente pelo transporte rodoviário de cargas e aéreo de passageiros. O segmento de informação e comunicação também cresceu 1,2%, revertendo a perda do mês anterior.

Os outros serviços avançaram 0,6%, acumulando ganho de 2,5% em três meses. Já os serviços profissionais e administrativos recuaram 0,6%, enquanto os prestados às famílias tiveram queda de 0,5%.

Alta disseminada em 15 estados

Entre as 27 unidades da federação, 15 apresentaram crescimento no volume de serviços. São Paulo liderou o impacto positivo, com avanço de 1,1%, seguido pelo Distrito Federal (8,3%), Rio Grande do Sul (2,8%) e Bahia (3,3%). Em contrapartida, Mato Grosso do Sul (-7,4%) e Paraná (-1,4%) registraram as maiores quedas.

Na comparação com setembro de 2024, 23 estados mostraram expansão. O Distrito Federal (15,1%) e São Paulo (5,9%) tiveram as contribuições mais expressivas, enquanto Amazonas (-8,1%) e Piauí (-18,1%) apresentaram retrações.

Turismo mantém ritmo de recuperação

O índice de atividades turísticas cresceu 0,1% em setembro, segundo avanço consecutivo, acumulando alta de 1,1% no período. O setor está 11,5% acima do patamar pré-pandemia, mas ainda 2% abaixo do recorde registrado em dezembro de 2024.

Entre os estados, destacaram-se Rio Grande do Sul (2,7%) e Paraná (2,0%), enquanto o Rio de Janeiro teve retração de 0,6%. No comparativo anual, o turismo avançou 4,6%, impulsionado por empresas de transporte aéreo e serviços de bufê.

Transporte de cargas e passageiros em alta

O transporte de passageiros cresceu 0,4% em setembro, somando dois meses seguidos de alta e permanecendo 10,3% acima do nível pré-pandemia. Já o transporte de cargas avançou 0,7%, quinto aumento consecutivo, e está 39,7% acima do patamar de fevereiro de 2020.

Em relação a setembro de 2024, o transporte de passageiros subiu 10,2% e o de cargas, 5,5%. No acumulado do ano, os avanços foram de 7,5% e 0,8%, respectivamente.