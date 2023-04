Shein vai construir fábrica no Brasil e promete gerar 100 mil empregos no país

Apoie o 247

ICL

247 - A gigante asiática de e-commerce Shein pretende construir uma fábrica no Brasil e promete gerar 100 mil empregos no país, disseram fontes da equipe econômica do governo Lula (PT) à colunista Míriam Leitão, do jornal O Globo.

A decisão de construir a fábrica foi muito bem recebida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que recentemente enfrentou dificuldades em relação à isenção tributária de encomendas internacionais entre pessoas físicas, que afetam diretamente a Shein e outras varejistas.

>>> Shein vai nacionalizar 85% de suas vendas em 4 anos com produção no Brasil, diz Haddad

Em entrevista concedida há pouco, o ministro afirmou que se reuniu com a Shein e o presidente da Fiesp, Josué Gomes, e que a empresa pretende nacionalizar 85% dos produtos vendidos em sua plataforma no prazo de quatro anos. Além disso, a Receita está trabalhando em um plano para garantir a conformidade das grandes plataformas, que prevê que a tributação desses produtos seja feita de acordo com as regras brasileiras.

"Eles pretendem em quatro anos nacionalizar 85% de suas vendas, da seguinte forma: os produtos serão feitos no Brasil. Eles próprios vão dar os números de investimentos. É muito importante que eles vejam o Brasil não só como mercado consumidor, mas como uma economia de produção", declarou Haddad.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.